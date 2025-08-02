İsrail ile ticaret sıfırlandı BM’de diplomasi trafiği hızlandı! Türkiye Filistin için dünyanın dört bir yanında harekete geçti.

İsrail'in insani yardımları engellemeyi sürdürmesi üzerine:

• İlk etapta 54 ürünü kapsayan ihracat kısıtlaması getirildi.

• Saldırıların devam etmesiyle 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile tüm ticaret durduruldu.

Böylece Türkiye, İsrail'e karşı en somut ve net adımı atan ülke oldu. Merkez ayrıca, "Türkiye'nin İsrail'le gizli ticaret sürdürdüğü" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

BM VE LAHEY'DE YOĞUN DİPLOMASİ

Ankara, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için çok boyutlu bir diplomasi yürütüyor:

• Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına resmen müdahil olundu.

• 2024 Kasım'ında Türkiye öncülüğünde başlatılan girişimle, İsrail'e silah transferinin yasaklanması çağrısı 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluş tarafından imzalandı.

• Türkiye, İİT-Arap Ligi Temas Grubu ve Madrid Grubu gibi uluslararası platformlarda iki devletli çözüm için aktif rol oynamayı sürdürüyor.