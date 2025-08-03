Son Dakika
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
PODCAST CANLI YAYIN

2 havalimanı 4 tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu: En yüksek uçuş ve yolcu sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Ağustos günü İstanbul Havalimanı’nın günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, aynı gün Antalya Havalimanı’nın ise bin 225 uçak trafiği ve 228 bin 427 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
2 havalimanı 4 tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu: En yüksek uçuş ve yolcu sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

İstanbul ve Antalya havalimanlarında rekor

İsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.trİsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.tr

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TARİHİ BİR REKOR DAHA

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos günü kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi.

İsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.trİsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.tr

Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 2 Ağustos 2025 tarihinde günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora daha imza atmıştır." dedi

İsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.trİsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.tr

ANTALYA HAVALİMANI'NDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarını bir kez daha kırdığını belirterek "Havalimanımız bir günde bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı." açıklamasında bulundu.

İsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.trİsranbul ve Antalya Havalimanı'nda rekor, Takvim.com.tr

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte
Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...
Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin
Washington-Moskova hattında nükleer kriz! Trump denizaltıları yolladı | İşte Amerikan filosundaki denizaltılar
Meteoroloji'den 30 ile yağmur alarmı! Sağanakla gelen serinlik kısa sürecek: Ağustosta boğucu hava dalgası geliyor, tarih verildi
ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?
Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?
Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aslan dünyaya kafa tutacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor!
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
Galatasaray ve Lazio yenişemedi: 2-2
İsrail ile ticaret sıfırlandı BM’de diplomasi trafiği hızlandı! Türkiye Filistin için dünyanın dört bir yanında harekete geçti
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı