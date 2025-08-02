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Dolmabahçe'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

İstanbul’da Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye, İtalya ve Libya, Doğu Akdeniz’deki enerji ile güvenlik alanındaki iş birliği olanaklarının ele alındığı bir zirve gerçekleştirildi.

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Dolmabahçe'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde diplomasi trafiğine sahne olan kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ayrı ayrı resmi törenle karşıladı. Üçlü zirvede önemli konular ele alındı. Basına kapalı yapılan zirveyle ilgili İletişim Başkanlığı, şu bilgileri paylaştı: Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanımız ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

İstanbulda Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçede Meloni ve Dibeybeyi kabul ettiİstanbulda Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçede Meloni ve Dibeybeyi kabul etti

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İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
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