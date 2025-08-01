Marmaris'te domuzlar sokaklara indi!

Turizmin göz bebeği Muğla Marmaris'te CHP'li ilçe belediyesinin sorumluluklarını yerine getirmemesiyle birlikte, domuz sorunu giderek büyüyor. Marmaris sokaklarında oluşan çöp yığınları domuzlara davetiye çıkarıyor. Sokaklara çıkan domuzlar, çöpleri karıştırıyor. Plajlara inerek denize giriyor. Vatandaşları rahatsız ediyor. Belediyenin konuya yeterince hassasiyet göstermemesi sonucu hemen hemen her sokakta görülen domuz sürülerinden tedirgin olan vatandaşlar, salgın hastalık riskine karşı sorumluların harekete geçmesini istiyor.