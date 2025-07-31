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NERESİ ARAZİ, NERESİ İMARLI, NEREDE ALT YAPI VAR? | Türkiye'nin dijital haritası artık e-Devlet'te! Vatandaşlar tek tıkla ulaşabilecek

Arsa ve konut alımında yeni dönem başladı. Neresi arazi, neresi imarlı, nerede alt yapı çalışması var tüm merak edilenlerin yanıt bulacağı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu artık vatandaşların da kullanımına açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu uygulamayı e-Devlet’e entegre etti. Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm veriler bu platformla tek çatı altında toplandı.

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NERESİ ARAZİ, NERESİ İMARLI, NEREDE ALT YAPI VAR? | Türkiye'nin dijital haritası artık e-Devlet'te! Vatandaşlar tek tıkla ulaşabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uzun ve titiz çalışmaların ardından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu (TUCBS) hayata geçirdi. TÜRKSAT AŞ'nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Başarıyla kullanılan sistem artık kontrollü erişim ile tüm vatandaşların kullanımına açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

VERİLERE HARİTA ÜZERİNDEN ERİŞİM
Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov.tr adresinden ve turkiye.gov.tr adresi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek. Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan, hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek. Coğrafi Veri Talep Portalı sayesinde de 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

TÜM COĞRAFİ BİLGİLER TEK TIK UZAKTA
Arsa almak isteyenler konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarını, elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinin durumunu tek tıkla öğrenebilecek. Yine kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanları, parkları, ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE
Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

KİM, HANGİ VERİYİ, HANGİ SEVİYEDE GÖREBİLİR?
Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri veri sahibi kurum tarafından oluşturularak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu kullanan kullanıcıların yetki düzeyine göre erişime açılıyor. Kimin hangi veriye ulaşabileceğini veri sahibi kurum belirleyip denetliyor. Böylece stratejik verilerin güvenliği sağlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

DOĞRULANMIŞ VERİYE KOLAY ERİŞİM
Kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylece vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr)

COĞRAFİ VERİ SÖZLÜĞÜ
Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndaki Veri Sözlüğü sayesinde, Türkiye'de coğrafi veriler ortak bir dille, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetiliyor. Kurumlar coğrafi verileri üretirken aynı terimleri ve kavramları kullanıyor. Bu sayede, veriler karışmıyor, herkes neyin ne olduğunu kolayca anlayabiliyor. Dolayısıyla, farklı kurumlar aynı konuyu aynı şekilde tanımladığı için veriler daha düzenli, anlaşılır ve güvenilir hale geliyor.

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