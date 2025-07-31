NERESİ ARAZİ, NERESİ İMARLI, NEREDE ALT YAPI VAR? | Türkiye'nin dijital haritası artık e-Devlet'te! Vatandaşlar tek tıkla ulaşabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr) AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr) KİM, HANGİ VERİYİ, HANGİ SEVİYEDE GÖREBİLİR?

Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri veri sahibi kurum tarafından oluşturularak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu kullanan kullanıcıların yetki düzeyine göre erişime açılıyor. Kimin hangi veriye ulaşabileceğini veri sahibi kurum belirleyip denetliyor. Böylece stratejik verilerin güvenliği sağlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaşımı (Takvim.com.tr) DOĞRULANMIŞ VERİYE KOLAY ERİŞİM

Kurumlar tarafından Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor. Böylece vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabiliyor.