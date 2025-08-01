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Boğaz hattında sürpriz değişim! İstinye-Çubuklu arabalı vapur kalktı mı, neden kapandı?

İstanbul Boğazı’nda ulaşımda önemli bir değişim yaşandı. İstinye - Çubuklu arasında araç geçişi sağlayan arabalı vapur hattı, son seferini yaptı ve resmen hizmetten kaldırıldı. Köprü trafiğini hafifletmek amacıyla yıllardır kullanılan bu hattın neden kapatıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İstinye-Çubuklu arabalı vapur kalktı mı, neden kapandı? İşte yeni dönem başlıyor…

Giriş Tarihi:
Boğaz hattında sürpriz değişim! İstinye-Çubuklu arabalı vapur kalktı mı, neden kapandı?

İstinye ile Çubuklu arasında yıldır hizmet veren arabalı vapur hattı, artan işletme maliyetleri nedeniyle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hatta hafta içi günde karşılıklı 46 sefer düzenlenirken, önceki gün yapılan son seferle birlikte hat kalıcı olarak devre dışı bırakıldı. Yerine, yalnızca yolcu taşımacılığı yapacak deniz dolmuşları devreye alındı. Bu değişim, hem sürücüler hem de deniz yolunu tercih eden İstanbullular için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR KALKTI MI?

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla sekiz yıl önce devreye alınan İstinyeÇubuklu arabalı vapur hattında seferler sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları tarafından işletilen bu güzergahta, hafta içi Sarıyer ve Beykoz arasında günlük 46 karşılıklı sefer yapılıyordu. Ancak artan işletme maliyetleri nedeniyle hattın faaliyetleri durduruldu.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ARTIK DENİZ DOLMUŞLARI DEVREDE

Yeni düzenlemeyle birlikte, arabalı vapurun saatlerinde deniz dolmuşları hizmet verecek. Çubuklu İskelesi'nde araç sahipleri için "Park et – Devam et" uygulaması kapsamında otopark hizmeti sunulacak. Ayrıca, hem İstinye hem de Çubuklu iskelelerine ek İETT otobüs seferleri planlandı.



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