Boğaz hattında sürpriz değişim! İstinye-Çubuklu arabalı vapur kalktı mı, neden kapandı?

İstinye ile Çubuklu arasında yıldır hizmet veren arabalı vapur hattı, artan işletme maliyetleri nedeniyle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hatta hafta içi günde karşılıklı 46 sefer düzenlenirken, önceki gün yapılan son seferle birlikte hat kalıcı olarak devre dışı bırakıldı. Yerine, yalnızca yolcu taşımacılığı yapacak deniz dolmuşları devreye alındı. Bu değişim, hem sürücüler hem de deniz yolunu tercih eden İstanbullular için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.