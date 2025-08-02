CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) iç çekişme her gün yeni bir krizin fitilini ateşliyor.
İHRAÇ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Şaibeli Kurultay davasından "Mutlak butlan" kararı bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ihraç edileceği iddiaları, parti içinde tansiyonu yükseltti.
EKREMCİLER KAŞIDI: BARIŞ YARKADAŞ İHRAÇ EDİLECEK
Yarkadaş ise bu iddiaların arkasında Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olduğunu öne sürerek, çok çarpıcı suçlamalarda bulundu.
Tartışmalar, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in sosyal medya paylaşımıyla başladı.
Sevinç'in, "CHP önümüzdeki günlerde parti aleyhine açıklamalar yapan 3-5 şöhretli ismi ihraç edebilir" şeklindeki paylaşımına eş zamanlı olarak, yine İmamoğlu yanlısı olduğu belirtilen "Etkili Haber" adlı X hesabı, Barış Yarkadaş'ın ihraç edileceğini iddia etti.
BARIŞ YARKADAŞ'TAN SERT YANIT VE 'FETÖ' İDDİASI
Bu iddialar üzerine sert bir açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Etkili Haber" hesabını kullanan kişinin "tescilli bir FETÖ'cü" olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) operasyonlar nedeniyle Kanada'ya kaçtığını öne sürdü.