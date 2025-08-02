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CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü

CHP’deki iç çatışmalar derinleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen “Etkili Haber” X hesabının, “tescilli bir FETÖ’cü” tarafından yönetildiğini ve İBB operasyonları sonrası Kanada’ya kaçtığını öne sürdü. Yarkadaş, “CHP’yi senin gibilere yem ettirmeyeceğiz” diyerek sert çıkış yaparken, hesabın sahibinin FETÖ bağlantılı Orhun Çetinyürek olduğu ve İmamoğlu’nun "trol ekibi" tarafından finanse edildiği yeniden gündeme geldi.

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CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) iç çekişme her gün yeni bir krizin fitilini ateşliyor.

İHRAÇ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Şaibeli Kurultay davasından "Mutlak butlan" kararı bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ihraç edileceği iddiaları, parti içinde tansiyonu yükseltti.

EKREMCİLER KAŞIDI: BARIŞ YARKADAŞ İHRAÇ EDİLECEK
Yarkadaş ise bu iddiaların arkasında Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olduğunu öne sürerek, çok çarpıcı suçlamalarda bulundu.

Tartışmalar, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in sosyal medya paylaşımıyla başladı.

Sevinç'in, "CHP önümüzdeki günlerde parti aleyhine açıklamalar yapan 3-5 şöhretli ismi ihraç edebilir" şeklindeki paylaşımına eş zamanlı olarak, yine İmamoğlu yanlısı olduğu belirtilen "Etkili Haber" adlı X hesabı, Barış Yarkadaş'ın ihraç edileceğini iddia etti.

Barış Yarkadaş ve Kemal KılıçdaroğluBarış Yarkadaş ve Kemal Kılıçdaroğlu

BARIŞ YARKADAŞ'TAN SERT YANIT VE 'FETÖ' İDDİASI
Bu iddialar üzerine sert bir açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Etkili Haber" hesabını kullanan kişinin "tescilli bir FETÖ'cü" olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) operasyonlar nedeniyle Kanada'ya kaçtığını öne sürdü.

Yarkadaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'nün sosyal medya hesabından al haberi... Bu hesabın sahibi İBB operasyonları yüzünden Kanada'ya kaçtı. Tescilli FETÖ'cü... Ama ne ilginçtir ki; CHP MYK'dan 'anlık' bilgi alabiliyor. CHP'yi sana ve senin gibilere yem ettirmeyeceğiz evladım. Boşuna sevinme..."

"Beni Eğip Bükemezsiniz"
Yarkadaş, açıklamasında doğrudan isim vermeden, "Senin ağababan beni bir TV'den kovdurdu; iki TV'de de işe girmemi engelledi. (Birgün her şey açığa çıkacak… Az kaldı…) Ama bak dimdik ayaktayız. Tek sözümle gündem yaratma gücüne sahibim. Senin de için de olduğun troll grubu karşımda çaresiz kalıyor. Beni eğip bükemezsiniz. Bunu en iyi senin ağababaların bilir. Sen git ağababan gelsin.." diyerek İmamoğlu'na ve ona yakın isimlere yüklendi.

HESABIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI
"Etkili Haber" hesabını kullanan kişinin FETÖ'cü Orhun Çetinyürek olduğu, 2023 seçimlerinden sonra Kanada'ya gittiği ve Ekrem İmamoğlu'nun "trol yapılanması" tarafından fonlandığı iddia edildi.

Barış Yarkadaş'ın işaret ettiği FETÖ'cü Orhun ÇetinyürekBarış Yarkadaş'ın işaret ettiği FETÖ'cü Orhun Çetinyürek

Bu iddiaların daha önce de sosyal medyada gündeme geldiği görüldü.

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