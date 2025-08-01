Ev arkadaşı dehşet saçtı!

Kan donduran olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Barbaros'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı