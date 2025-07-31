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Adana'da adım adım takip! Orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheli İHA'larla yakalandı

İnsansız hava araçları yangınların erken tespitinin yanı sıra faillerin bulunmasında da etkin rol oynuyor. Adana'da orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüphelinin İHA takibi sonrası yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

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Adana'da adım adım takip! Orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheli İHA'larla yakalandı

Adana'da orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli, insansız hava aracıyla (İHA) yapılan takip sonucu yakalandı.

Adana'da orman yangını çıkardığı iddia edilen 3 zanlı İHA takibiyle yakalandı

YANGINLARLA MÜCADELEDE İHA DESTEĞİ
Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, son dönemde orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan da yoğun şekilde yararlanılıyor. Yangınların erken tespitinin yanı sıra faillerin bulunmasında da bu araçlar etkin rol oynuyor.

3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

Son olarak Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınının başlangıç anları Bayraktar TB2 İHA'sına takıldı.

TUTUKLANDILAR
Yangın alanına odaklanan İHA, 25 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de bölgeden ayrılan bir araç tespit etti. Şüphe üzerine takibe alınan aracın görüntüleri Orman Bölge Müdürlüğünün merkezine akarken hızla jandarmaya da haber verildi. Bölgedeki jandarma ekipleri, İHA takibindeki aracı durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine gözaltına alınan araçtaki 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

İHA'nın tespit ettiği yangın bölgesine hızla ekipler nakledildi. Ekiplerin alevlere ilk müdahale anları da Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerine yansıdı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde son dönemde birbiri ardına çıkan yangınlar üzerine bölgeye fotokapan kurarak, düzenli şekilde İHA taraması başlatmıştı.

3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

14 İHA YANGINLARA KARŞI AKTİF ROLDE
Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde orman yangınlarına karşı İHA kullanımını artırdı. Yangın filosunda 27 uçak, 105 helikopter ve 6 bine yakın kara aracının yanı sıra 14 İHA da bulunuyor.

3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)3 şüphelinin, yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu alanda İHA kullanan iki ülkeden biriyiz." ifadesini kullanmıştı.

Yangını ilk tespit süresinin iki dakikaya kadar düştüğü bilgisini veren Erdoğan, "Sahip olduğumuz bu teknolojiler sayesinde yangına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10-11 dakikalara kadar düşürdük." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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