Adana'da adım adım takip! Orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheli İHA'larla yakalandı

Adana'da orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli, insansız hava aracıyla (İHA) yapılan takip sonucu yakalandı.

Adana'da orman yangını çıkardığı iddia edilen 3 zanlı İHA takibiyle yakalandı

YANGINLARLA MÜCADELEDE İHA DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, son dönemde orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan da yoğun şekilde yararlanılıyor. Yangınların erken tespitinin yanı sıra faillerin bulunmasında da bu araçlar etkin rol oynuyor.