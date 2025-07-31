Adana'da adım adım takip! Orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheli İHA'larla yakalandı

Adana'da orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli, insansız hava aracıyla (İHA) yapılan takip sonucu yakalandı.
Adana'da orman yangını çıkardığı iddia edilen 3 zanlı İHA takibiyle yakalandı
YANGINLARLA MÜCADELEDE İHA DESTEĞİ
Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, son dönemde orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan da yoğun şekilde yararlanılıyor. Yangınların erken tespitinin yanı sıra faillerin bulunmasında da bu araçlar etkin rol oynuyor.
Son olarak Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınının başlangıç anları Bayraktar TB2 İHA'sına takıldı.
TUTUKLANDILAR
Yangın alanına odaklanan İHA, 25 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de bölgeden ayrılan bir araç tespit etti. Şüphe üzerine takibe alınan aracın görüntüleri Orman Bölge Müdürlüğünün merkezine akarken hızla jandarmaya da haber verildi. Bölgedeki jandarma ekipleri, İHA takibindeki aracı durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine gözaltına alınan araçtaki 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İHA'nın tespit ettiği yangın bölgesine hızla ekipler nakledildi. Ekiplerin alevlere ilk müdahale anları da Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerine yansıdı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde son dönemde birbiri ardına çıkan yangınlar üzerine bölgeye fotokapan kurarak, düzenli şekilde İHA taraması başlatmıştı.