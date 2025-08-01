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Eşinin saldırısına uğradı! Sol elinde platin kafasında zımba | Elleri kırıldı 16 gün hastanede tedavi gördü acıyla kıvrandı!

Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D.’nin sopalı saldırısına uğradı.

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Eşinin saldırısına uğradı! Sol elinde platin kafasında zımba | Elleri kırıldı 16 gün hastanede tedavi gördü acıyla kıvrandı!

Dehşetin bu seferki adresi Antalya Konyaaltı'ydı. Otelde vardiyalı çalışan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., gece mesaisi sonrası evine girmek üzereyken arkasında bir ses duydu. iddiaya göre, yüzünü şapka veya kapüşonla gizleyen M.A.D., hiçbir şey söylemeden Iryna'nın kafasına defalarca sopayla vurdu. Saldırı sırasında elleriyle başını korumaya çalışan Iryna'nın sol elinde çok sayıda kırık oluştu. Kafatasında beyin kanaması riski taşıyan yaralanmalar nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk D., 16 gün boyunca tedavi gördü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Genç kadının eline platin ve demir takıldı. Kafasına dikişler atıldı. Estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluşan Iryna'nın tedavisi halen devam ediyor. Olayın ardından M.A.D. gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak savcılıktaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen M.A.D., olay anında başka bir evde olduğunu savunarak, "Eşimin yaralanmasıyla bir ilgim yok. Olay saatinde Lara'da D.D. isimli kişinin evindeydim. HTS kayıtları bunu ortaya koyacaktır" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'
Iryna Melnychuk D., "Hİçbir madde kullanmadan, bilinçli şekilde yaptı. Çünkü artık onun hayatımda olmasını istemiyordum. Plan yapıp beni öldürmeye geldi. Şimdi içeride ama ben hâlâ korkuyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" sözleriyle yaşadığı dehşeti ve adalet arayışını dile getirdi

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