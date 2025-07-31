Başkan Erdoğan imzayı attı! Jandarmaya kadın paşa: Gülden Mat Şakir

BAKAN GÖKTAŞ: ANLAMLI ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş atamaya ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, "Jandarma Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ederek Paşa ünvanını aldı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşen bu anlamlı atama, kadınların her alanda en üst kademelerde var olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Tuğgeneral Gülden Mat Şakir'i yürekten tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.