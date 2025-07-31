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Başkan Erdoğan imzayı attı! Jandarmaya kadın paşa: Gülden Mat Şakir

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Gülden Mat Şakir, il jandarma komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçmişti...

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Başkan Erdoğan imzayı attı! Jandarmaya kadın paşa: Gülden Mat Şakir

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TERFİ ETTİRİLEN İSİMLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, tümgeneral Yusuf Kenan Topcu korgeneralliğe, tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul tümgeneralliğe, jandarma kıdemli albaylar Cafer Öz, Tamer Bilacan, Sabri Küyük, Aydın Kutlu, Alpaslan Doğan, Alper Çetinkaya, Nejdet Karaca, Ali Naci Aldemir, Gülden Mat Şakir, Zafer Özden, Sedat Kara, Tolga Çemrek, Serhan Varol, Barış Soyal ile jandarma pilot kıdemli albay Ekrem Pala tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

JANDARMAYA KADIN PAŞA: GÜLDEN MAT ŞAKİR
Kararlada Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir'in tuğgeneralliğe terfi etmesi dikkat çekti.

Gülden Mat ŞakirGülden Mat Şakir

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATANAN İLK KADIN OLMUŞTU
Gülden Mat Şakir, 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı.

Gülden Mat ŞakirGülden Mat Şakir

Bu görevlendirme, Türk Jandarma teşkilatında bir ilki temsil ediyordu.

Şakir, il jandarma komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçmişti.

BAKAN GÖKTAŞ: ANLAMLI ATAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş atamaya ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, "Jandarma Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ederek Paşa ünvanını aldı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşen bu anlamlı atama, kadınların her alanda en üst kademelerde var olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Tuğgeneral Gülden Mat Şakir'i yürekten tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

JANDARMADA ATAMALAR
Öte yandan 35 il jandarma komutanının ataması gerçekleştirilirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandıJandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aydın'da görevli Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi Ankara'ya, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına (JSGA), JSGA Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut Jandarma Asayiş Başkanlığına, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş Jandarma Havacılık Komutanlığına, Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Semiz Jandarma İstihbarat Başkanlığına atandı.

8 ilin jandarma komutanı Jandarma Genel Komutanlığı, 5 ilin jandarma komutanı da Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında tuğamiraller Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu tümamirallik, sahil güvenlik albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal'a tuğamirallik rütbesi verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek Strateji Geliştirme Başkanlığına, Harekat Başkanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen Akdeniz Bölge Komutanlığına, İstihbarat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal da Harekat Başkanlığına getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

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