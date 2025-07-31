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Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da feci bir kaza meydana geldi. Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı


Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı (takvim foto arşiv)Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı (takvim foto arşiv)

"KADER İŞTE, UYKUSUZLUK"

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı (takvim foto arşiv)Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı (takvim foto arşiv)

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