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Diyarbakır'da zehir tacirlerine "AKINCILI" operasyon! 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da AKINCI TİHA destekli düzenlenen operasyonda 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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Diyarbakır'da zehir tacirlerine "AKINCILI" operasyon! 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

"Yerli ve milli sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA'mızın ilk kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, AKINCI TİHA'nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki arazilerin tarandığını, termal izler tespit edildiğini ve hareketliliğin raporlandığını belirtti.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

AKINCI TİHAAKINCI TİHA

Yerlikaya, elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin il jandarma komutanlıklarının desteğiyle yapılan operasyona dair şunları kaydetti:

"124 operasyonel tim, 1250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. Jandarmamız Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirdi. 25 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 17'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş Başkanlığımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

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