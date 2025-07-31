İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in ifadesi ortaya çıktı: Menfaatim yok, firmalara sorun

24 YIL JANDARMA GÖREVİ
Ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat yaşadığını ifade eden Demet, 8 yılı terörle mücadele bölgesinde olmak üzere 24 yıl jandarma olarak görev yaptığını söyledi.
55 takdir ve ödülünün bulunduğunu belirten Demet, askerlik hayatı boyunca disiplin cezası veya savunmasının olmadığını beyan etti.
İETT Genel Müdürü İrfan Demet (Takvim Foto Arşiv)
"FİRMALARA SORULURSA ORTAYA ÇIKAR"
İETT Genel Müdürü Demet, çalıştığı süreçte hiçbir menfaat ilişkisi olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
İETT'de göreve başladığımdan bugüne kadar çalıştığımız tüm firmalara, yüklenicilere sorulduğunda anlaşılacaktır ki kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim, herhangi bir yere yönlendirme yapmadım. Böyle bir durum söz konusu olsaydı, zaten herhangi bir ifadede ortaya çıkardı.
Yolsuzluktan tutuklu CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet (Takvim Foto Arşiv)
"MÜTEVAZİ BİR HAYAT YAŞIYORUZ"
Kırıkkaleli hemşehrimiz Demet, ailesinin hayatını da örnek göstererek mütevazı bir yaşam sürdüklerini dile getirdi:
Eşim Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, oğlum veteriner olarak geçen yıl Kars Kafkas Üniversitesi'nden mezun oldu. Kızım ise üniversite öğrencisi olarak Kars Orduevi'nde üç kişilik odada kalıyor.
Avukatı ifadelerin hiçbirinde Demet'in isminin geçmediğini, iddia edilenlerin Demet'in görev süresi dışında olduğunu söyledi.