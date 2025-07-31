İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in ifadesi ortaya çıktı: Menfaatim yok, firmalara sorun

24 YIL JANDARMA GÖREVİ

Ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat yaşadığını ifade eden Demet, 8 yılı terörle mücadele bölgesinde olmak üzere 24 yıl jandarma olarak görev yaptığını söyledi.

55 takdir ve ödülünün bulunduğunu belirten Demet, askerlik hayatı boyunca disiplin cezası veya savunmasının olmadığını beyan etti.