MSB'den İskenderun şehitleriyle ilgili flaş açıklama: Adli tıptan rapor bekleniyor

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir."

GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI "ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alınmıştır."

İskenderun şehitleri (AA)

"BAŞLATILAN İDARİ TAHKİKAT BÜYÜK BİR HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır " dedi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine de "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.