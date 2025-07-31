CHP'li Bayındır Belediyesi'nde borçlar artınca taşınmazlar satışa çıkmaya başladı!

İzmir'de içine düştükleri borç batağı nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen ilçe belediyeleri çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta buldu. Bugüne kadar çok sayıda ilçe belediyesi deyim yerindeyse eline ne geçtiyse haraç mezat sattı. Son satış haberi de CHP'li Bayındır Belediyesi'nden geldi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 14 taşınmaz satış listesine kondu.



Belediye başkanı Davur Sakarsu (takvim foto arşiv)



EN PAHALISI ZEYTİNLİK



Daha önce de taşınmaz satışlarıyla gündeme gelen Bayındır Belediyesi tarafından satışa çıkarılan araziler; Yeşilova, Çiftçigediği, Karahallı, Pınarlı, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova ve Kabaağaç mahallelerinde bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, listede yer alan taşınmazlar arasında en değerlisi Zeytinova Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki zeytinlik için 3 milyon 3 bin TL muhammen bedel belirlendi. Tüm taşınmazların satılması halinde belediyenin kasasına 15 milyon 799 bin 254 TL kaynak aktarılacak. Taşınmazların satışı için düzenlenecek ihale, 7 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu'nda başlayacak. İhalenin saat 16.10'da sona ermesi planlanıyor. Belediyenin taşınmazları satışa çıkarması yöre halkı tarafından da tepki ile karşılandı.

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