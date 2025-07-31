PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Bayındır Belediyesi'nde borçlar artınca taşınmazlar satışa çıkmaya başladı!

İzmir’de borç batağındaki ilçe belediyeleri, çalışan maaşlarını dahi ödeyemeyince mülkiyetlerindeki taşınmazları satmaya başladı. Bu kez de CHP'li Bayındır Belediyesi, 14 taşınmazını satışa çıkardı. Satışa sunulan araziler farklı mahallelerde yer alırken, en değerli taşınmaz yaklaşık 10 bin metrekarelik Zeytinova’daki bir zeytinlik oldu. İhale, 7 Ağustos Perşembe günü Bayındır Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.

Giriş Tarihi:
CHP'li Bayındır Belediyesi'nde borçlar artınca taşınmazlar satışa çıkmaya başladı!

İzmir'de içine düştükleri borç batağı nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen ilçe belediyeleri çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta buldu. Bugüne kadar çok sayıda ilçe belediyesi deyim yerindeyse eline ne geçtiyse haraç mezat sattı. Son satış haberi de CHP'li Bayındır Belediyesi'nden geldi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 14 taşınmaz satış listesine kondu.

Belediye başkanı Davur Sakarsu (takvim foto arşiv)Belediye başkanı Davur Sakarsu (takvim foto arşiv)

EN PAHALISI ZEYTİNLİK

Daha önce de taşınmaz satışlarıyla gündeme gelen Bayındır Belediyesi tarafından satışa çıkarılan araziler; Yeşilova, Çiftçigediği, Karahallı, Pınarlı, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova ve Kabaağaç mahallelerinde bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, listede yer alan taşınmazlar arasında en değerlisi Zeytinova Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki zeytinlik için 3 milyon 3 bin TL muhammen bedel belirlendi. Tüm taşınmazların satılması halinde belediyenin kasasına 15 milyon 799 bin 254 TL kaynak aktarılacak. Taşınmazların satışı için düzenlenecek ihale, 7 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu'nda başlayacak. İhalenin saat 16.10'da sona ermesi planlanıyor. Belediyenin taşınmazları satışa çıkarması yöre halkı tarafından da tepki ile karşılandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...