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Kripto baronu İçer'in kara para ağı deşifre oldu! Fon aktarılan muhalif gazeteciler suspus | Mal varlıklarına el konuldu

Kara para aklayan kripto baronu Gökalp İçer, muhalif medyanın fonlandığı kirli çarkı şebeke üyesi Fatih Çetez ve Hotto Yazılım sahibi Ozan Şıklaroğlu’yla birlikte yönetti. Soğuk cüzdanda toplanan 154 milyon dolar dolandırıcılık parası, Telegram grubundan verilen talimatlarla sisteme sokuldu. İçer’in Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olmasına ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Öte yandan İçer’in sponsor olduğu muhalif isimlerden çıt yok. Soruşturma kapsamında ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçu nedeniyle el konuldu.

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Kripto baronu İçer'in kara para ağı deşifre oldu! Fon aktarılan muhalif gazeteciler suspus | Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

154 MİLYON DOLARLIK AKLAMA

Aşırı dozda kokain verdiği avukat Göksu Çelebi'nin entübe edilmesinin ardından tutuklanan kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağladığı iddia edilen Hotto Yazılım şirketi sahibi Ozan Şıklaroğlu'na hakkındaki soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdıran ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in, kara parayı aklayan şebeke için özel Telegram grubu kurduğu belirlendi. Sadece 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama faaliyeti gerçekleştirdiği saptanan İçer, savcılıkta verdiği ifadede, dolandırıcılıktan gelen tüm kara paranın toplandığı kişi olan şebeke üyesi Fatih Çetez ve Hotto Yazılım şirketi sahibi Ozan Şıklaroğlu'nun da bu grupta olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı ve Gökhan İçerFatih Altaylı ve Gökhan İçer

AKLAMAYI KABUL ETTİ

Avukat Göksu Çelebi'nin hayati tehlikesi sürerken, ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in dolandırıcılık paralarının tümünü soğuk cüzdanda toplayan örgüt üyelerinden Fatih Çetez'in de arasında bulunduğu dolandırıcılık şebekesi üyelerine hususi Telegram grubu kurduklarını itiraf etti.

MASAK RAPORUNA GİRDİ

İçer'in kurulan bu Telegram grubunda örgütün dolandırıcılıktan elde ettiği kripto paraları bu gruptan verilen talimatlar üzerine ICRYPEX borsasında aklandığını kabul ettiği görüldü. Telefon dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürüten şebekenin ICRYPEX'te sadece 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama faaliyeti gerçekleştirdiği MASAK'ın tespitlerine yansıdı. İçer ifadesinde söz konusu Telegram grubuyla ilgili, "Telegram üzerinden ayrı bir grup daha vardı. Bu grupta Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez, ben ve şirketteki birkaç çalışanım vardı. Bazen pozisyon sorduklarında buradan yazışmalar yapılıyordu" diyerek söz konusu grubun kurulmasını dolandırıcılık şebekesinin lideri Ozan Şıklaroğlu'nun talebi üzerine kurduğunu itiraf etti. Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez ve Gökalp İçer'in, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Şantaj", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi suçlardan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz bir şekilde yargılanmalarına devam edildiği öğrenildi.

Göksu Çelebi (takvim foto arşiv)Göksu Çelebi (takvim foto arşiv)

Kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olmasına tepkiler giderek büyüyor. İçer'in Özlem Gürses ile Ertuğrul Özkök'e de sponsor olduğu iddia ediliyor. Ayrıca ICRYPEX'in ortaklarından biri olan Umut Şenol'un İBB soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olması, gözleri ICRYPEX-Ekrem İmamoğlu ilişkisine de çevirdi. Barış Yarkadaş, 4 yıl önce sahibi olduğu Gerçek Gündem haber sitesini Cenk Ünalerzen ve Umut Şenol'a satmıştı. Yani Umut Şenol'un medya patronluğu deneyimi de var. Vatandaşlar ve gazeteciler, muhalif kimlikle hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı sık sık hedef alan söylemlere sarılan isimlere tepki göstererek neden suspus olduklarını sordu.Sabah'ta yer alan habere göre, muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaştığı ankette, Gökalp İçer'in gazetecilere sponsor olduğunu hatırlatarak "Gazeteciler sponsorlarını sizce araştırmalı mı?" diye sordu.

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Kripto baronu Gökhan İçer ile İmamoğlu medyası arasındaki bağ! "Sıradan bir ilişki değil bir hesaba dayanıyor"


"HANİ SİZ TARAFSIZ, OBJEKTİF GAZETECİYDİNİZ?"

Gazeteci Zafer Şahin de "Kuzuların sessizliğine bürünen özgür gazeteciler" başlıklı yazısında, "Bu ünlü ve parayla oynayan CEO, Fatih Altaylı başta olmak üzere YouTube üzerinden yayın yapan birçok popüler gazetecinin sponsoru. Ne ilginçtir ki bu adamın yanındaki kadın avukatın uyuşturucudan hayatını kaybetmesi kimsenin gündeminde değil. Hani siz tarafsız, bağımsız, objektif gazetecilerdiniz? Bu adamla ilgili iki çift laf etmenizi, yazı yazmanızı engelleyen şey nedir? İstanbul'un göbeğinde genç bir kadın, sponsorunuzla birlikte uyuşturucu aldıktan sonra hayatını kaybetmiş. Yok mu bunun bir haber değeri? Hadi biraz cesaret... Bağımsız gazeteciliğinizi gösterin Türkiye'ye..." ifadesini kullandı.

Gökalp İçer'in suç dosyası kabarık çıktı!

"BARONLARI KONUŞTULAR, SPONSOR TORBACI ÇIKTI"

Gazeteci Fatih Şahintürk de Onlar TV ekibinden Barış Terkoğlu'na, bu skandala programında yer vermediği için tepki göstererek "Yandaş medya diye hedef aldılar, sonra kendi arkadaşları fondaş medya çıktı. Uyuşturucu baronlarını dilinden düşürmediler, şimdi kendi sponsorları uyuşturucudan tutuklandı. Keşke ICRYPEX, Onlar TV'ye kanal sponsoru olduğunda Umut Şenol detayı ortaya çıkmasaydı da kanal sponsorluğu devam etseydi. Düşünsenize Timur Soykan, Murat Ağırel akşama kadar kanalda uyuşturucu baronlarını anlatırken kendi sponsorları torbacı çıksın" dedi.

CREYPEX sponsorluğunda Onlar TV yayınıCREYPEX sponsorluğunda Onlar TV yayını

"UYUŞTURUCU DOSYASI YAPMAYACAK MISINIZ?"

Orhan Aydın da Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a 'kendi gazetecilik dilleriyle' seslenerek şu soruyu sordu: "Uyuşturucu dosyası da hazırlayacak mısınız?"

"BU İLİŞKİYİ AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ!"

Gazeteci Gaffar Yakınca da Onlar TV'ye, "Sizin sponsorunuz, destekçiniz olan adam pis, rezil işlere karışmış. Bu adamla ilgili iki cümleyi çok görüyorsunuz. Konuşurken eliniz ayağınız titriyor. Belli ki panik hâlindesiniz. Bu ilişkiyi açıklamak zorundasınız" diye seslendi.

ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçerin kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı?ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçerin kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı?

"PARAYI VEREN BUNLARIN DÜDÜĞÜNÜ ÇALAR!"

Gazeteci Ferhat Murat ise konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Sponsoru ICRYPEX olanlardan konuya dair bir araştırma, haber gördünüz mü? Genç bir kadın avukatın ölümü 'onlar' için haber değeri taşımıyor olsa gerek... Cezaevinde olan fonlanan şahsın da konuya dair bir şey söylediğini duyanınız var mı? İktidara oy verenlere 'koyun' diyenler, kendi kitlelerini ne yerine koyuyor? İyi seyirler... Parayı veren bunların düdüğünü çalar..."

MUHALİF İSİMLERİ FESTİVALDE BİR ARAYA GETİRDİ

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük kripto festivallerinden biri olan Kripto Fest 2023'te Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, Ali Perşembe, Selçuk Geçer gibi ekenomist ve gazeteci muhalif isimleri bir araya getirmişti.

Kripto baronu İçer'in kara para ağı deşifre oldu! Fon aktarılan muhalif gazeteciler suspusKripto baronu İçer'in kara para ağı deşifre oldu! Fon aktarılan muhalif gazeteciler suspus

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör Gökhan İçer'in deşifre olan kirli para ağının yanı sıra muhalif gazetecilerin sponsorluk sonrası seslerinin çıkmayışı hakkında konuyla ilgili yazdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye birkaç gündür ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in karıştığı skandalı konuşuyor. Yüksek dozda uyuşturucu, günlerdir komada yatan genç bir avukat kadın, kripto baronunun kirli ilişkiler ağı, muhalif medyanın suskunluğu…

"İÇER BÜTÜN MUHALİFLERİ BESLEME YAPMIŞ"

Başka bir ülkede yaşansa 'gazeteciler' ayağa kalkar! Bizde niye gündeme getiremiyorlar? Çünkü, Gökalp İçer bütün muhalifleri 'besleme' yapmış! Fatih Altaylı'ya para akıtmış, Onlar TV'ye sponsor olmuş. Selçuk Geçer'den Murat Muratoğlu'na, Emin Çapa'dan Atilla Yeşilada'ya herkese kesenin ağzını açmış. Gökalp İçer ne verdiyse, hiçbirinin sesi çıkmıyor/çıkamıyor. Onlar kalem oynatamasa da biz iz sürmeye devam edelim. Malumunuz, Gökalp İçer ilginç bir isim… Harbiye mezunu, eski asker, sonradan finansçı…

İsmi sadece bu uyuşturucu vakasında değil, aynı zamanda sahibi olduğu ICRYPEX Kripto Varlık A.Ş. üzerinden yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmalarında da geçiyor. Dün ICRYPEX'in ortakları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını yönetenlerden biri olan Umut Şenol'un olduğunu da yazdım.

Ekrem İmamoğlu (takvim arşiv foto)Ekrem İmamoğlu (takvim arşiv foto)

Kısaca tekrar hatırlatmam gerekirse; Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Gökalp İçer, 2018'de 1 milyon TL sermayeyle ICRYPEX Bilişim'i kuruyor. O zaman tek ortağı Deniz Topsakal... 2019'da şirket sermayesini artırırken, 5 Ocak 2021'de Topsakal ile yolları ayrılıyor. 2021'in sonunda şirketin sermayesi 50 milyon TL'ye çıkarılıyor. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve İdealist Danışmanlık Anonim Şirketi ortak oluyor. 2.5 milyon TL sermayeyle şirketin yüzde 5'ine de Umut Şenol ortak oluyor. 2024'te şirketin unvanı ICRPEX Kripto Alım Satım Platformu Anonim Şirketi olarak değiştiriliyor. 31 Ekim 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, şirketin yüzde 65'i Gökalp İçer'e, yüzde 30'u Şemsihan Karaca'ya (Hedef Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), yüzde 5'i Umut Şenol'a ait. Ancak bu ayın başında Umut Şenol'un hisseleri yeniden Gökalp İçer'e geçmiş.

Takvim foto arşivTakvim foto arşiv

"KİM BU UMUT ŞENOL?"

Peki bu Umut Şenol kim derseniz. Dediğim gibi bir dönem İBB trol ağını yöneten ekipteydi. Hatırlayın, 2022 sonlarına doğru faaliyete geçen ağın eğlence, spor, kültür-sanat, siyaset gibi konularda yüksek takipçi sayıları vardı. Hatta bu ağı 2 ekibin yönettiği tespit edilmişti. Biri "yasa dışı bahis" suçlamasıyla tutuklanan "Azat" kod adlı PKK'lı Übeyit Bartin… Diğeri 7B isimli medya şirketinde üst düzey yöneticilik yapan, CORE medya tanıtım ve iletişim şirketinin sahibi, Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol. Mart 2024'te Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonunda anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin yakalanmıştı. Sonra da mahkemeye çıkarılıp tutuklanmıştı. Bartin'in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte X hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığı, takipçi kazandığı ve yasa dışı sitelerin reklamlarını paylaştığı, bu yolla vatandaşları bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edilmişti. Bartin, 12 milyonu aşkın takipçisi olan 54 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşıyordu. İBB ile para trafiği ifşa olan Bartin, tweetgram, Zam Haber, Mevzu Ekrem, Bee Haber gibi birçok sosyal medya hesabını kontrol ediyordu. Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin de Übeyit Bartin'in akrabaları olduğu deşifre olmuştu. Bu İBB'nin trol ordusunun yasadışı bahis sitesi reklamları yapması dikkat çekiyordu. Trol ağına dahil hesaplar propaganda paylaşımlarını retweet ediyor, birkaç saat sonra paylaşım görünürlüğü yeterli seviyeye çıkınca siliyordu. Güya, "siyasi hesap" görüntüsünden kaçıyorlardı. İmamoğlu adına da sürekli PR çalışması yürütüyorlardı. Bu özetlediğim konular çerçevesinde olaya bakarsanız, meselenin sadece uyuşturucuyla sınırlı kalmayacağı açık



İÇERİYE DALDIKÇA KİM BİLİR NELER ÇIKACAK?

Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ICRYPEX'in hem bu trol ağıyla hem yasa dışı bahis çeteleriyle ilişkisini detaylı inceliyor. Mali Suçları Araştırma Kurumu'ndan (MASAK) yeni bir rapor istendi. Bu rapor sonrasında kolunda Davut yıldızı dövmesiyle gezen Gökalp İçer'in uluslararası para trafiği de belli olacaktır. İçeriye daldıkça kim bilir neler çıkacak?

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MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bu arada edindiğim bilgiye göre, savcılığın talebiyle ICRYPEX'e ve Gökalp İçer'in şahsi mal varlıklarına el konuldu. Şirketin ticari defterleri getirtiliyor. Tek tek inceleme yapılacak. İnceleme sonucunda para trafiği daha da netleşecek.

"KOMEDİYE BAKIN!"

Bu arada 'fondaş' medyanın sponsorluklarını yazdık da trajikomik bir mesele daha var. Uyuşturucu madde temin edip, kullanmasına neden olduğu genç avukatın entübe edilmesi üzerine tutuklanan Gökalp İçer'in uyuşturucu ile mücadele kapsamında hazırlanan bir programa da sponsor olduğu ortaya çıktı. 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nin Fatih Belediye Başkan adayı olan Hande Karacasu, "Uyuşturucu, Türk toplumunu terörize eden bir milli güvenlik sorunu" diye tanıttığı 'Ayık Yaşamlar' programının ICRYPEX'in sponsorluğunda yapılacağını kendi beyan etmişti. Dün sosyal medyasına baktım. Hande Hanım da diğerleri gibi suspus!"

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

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