Kripto baronu İçer'in kara para ağı deşifre oldu! Fon aktarılan muhalif gazeteciler suspus | Mal varlıklarına el konuldu

154 MİLYON DOLARLIK AKLAMA Aşırı dozda kokain verdiği avukat Göksu Çelebi'nin entübe edilmesinin ardından tutuklanan kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağladığı iddia edilen Hotto Yazılım şirketi sahibi Ozan Şıklaroğlu'na hakkındaki soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdıran ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in, kara parayı aklayan şebeke için özel Telegram grubu kurduğu belirlendi. Sadece 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama faaliyeti gerçekleştirdiği saptanan İçer, savcılıkta verdiği ifadede, dolandırıcılıktan gelen tüm kara paranın toplandığı kişi olan şebeke üyesi Fatih Çetez ve Hotto Yazılım şirketi sahibi Ozan Şıklaroğlu'nun da bu grupta olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Fatih Altaylı ve Gökhan İçer AKLAMAYI KABUL ETTİ Avukat Göksu Çelebi'nin hayati tehlikesi sürerken, ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in dolandırıcılık paralarının tümünü soğuk cüzdanda toplayan örgüt üyelerinden Fatih Çetez'in de arasında bulunduğu dolandırıcılık şebekesi üyelerine hususi Telegram grubu kurduklarını itiraf etti. MASAK RAPORUNA GİRDİ İçer'in kurulan bu Telegram grubunda örgütün dolandırıcılıktan elde ettiği kripto paraları bu gruptan verilen talimatlar üzerine ICRYPEX borsasında aklandığını kabul ettiği görüldü. Telefon dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürüten şebekenin ICRYPEX'te sadece 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama faaliyeti gerçekleştirdiği MASAK'ın tespitlerine yansıdı. İçer ifadesinde söz konusu Telegram grubuyla ilgili, "Telegram üzerinden ayrı bir grup daha vardı. Bu grupta Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez, ben ve şirketteki birkaç çalışanım vardı. Bazen pozisyon sorduklarında buradan yazışmalar yapılıyordu" diyerek söz konusu grubun kurulmasını dolandırıcılık şebekesinin lideri Ozan Şıklaroğlu'nun talebi üzerine kurduğunu itiraf etti. Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez ve Gökalp İçer'in, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Şantaj", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi suçlardan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz bir şekilde yargılanmalarına devam edildiği öğrenildi.

Göksu Çelebi (takvim foto arşiv)



Kripto para borsası şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olmasına tepkiler giderek büyüyor. İçer'in Özlem Gürses ile Ertuğrul Özkök'e de sponsor olduğu iddia ediliyor. Ayrıca ICRYPEX'in ortaklarından biri olan Umut Şenol'un İBB soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olması, gözleri ICRYPEX-Ekrem İmamoğlu ilişkisine de çevirdi. Barış Yarkadaş, 4 yıl önce sahibi olduğu Gerçek Gündem haber sitesini Cenk Ünalerzen ve Umut Şenol'a satmıştı. Yani Umut Şenol'un medya patronluğu deneyimi de var. Vatandaşlar ve gazeteciler, muhalif kimlikle hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı sık sık hedef alan söylemlere sarılan isimlere tepki göstererek neden suspus olduklarını sordu.Sabah'ta yer alan habere göre, muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaştığı ankette, Gökalp İçer'in gazetecilere sponsor olduğunu hatırlatarak "Gazeteciler sponsorlarını sizce araştırmalı mı?" diye sordu.



"HANİ SİZ TARAFSIZ, OBJEKTİF GAZETECİYDİNİZ?"

Gazeteci Zafer Şahin de "Kuzuların sessizliğine bürünen özgür gazeteciler" başlıklı yazısında, "Bu ünlü ve parayla oynayan CEO, Fatih Altaylı başta olmak üzere YouTube üzerinden yayın yapan birçok popüler gazetecinin sponsoru. Ne ilginçtir ki bu adamın yanındaki kadın avukatın uyuşturucudan hayatını kaybetmesi kimsenin gündeminde değil. Hani siz tarafsız, bağımsız, objektif gazetecilerdiniz? Bu adamla ilgili iki çift laf etmenizi, yazı yazmanızı engelleyen şey nedir? İstanbul'un göbeğinde genç bir kadın, sponsorunuzla birlikte uyuşturucu aldıktan sonra hayatını kaybetmiş. Yok mu bunun bir haber değeri? Hadi biraz cesaret... Bağımsız gazeteciliğinizi gösterin Türkiye'ye..." ifadesini kullandı.

Gökalp İçer'in suç dosyası kabarık çıktı!

"BARONLARI KONUŞTULAR, SPONSOR TORBACI ÇIKTI"



Gazeteci Fatih Şahintürk de Onlar TV ekibinden Barış Terkoğlu'na, bu skandala programında yer vermediği için tepki göstererek "Yandaş medya diye hedef aldılar, sonra kendi arkadaşları fondaş medya çıktı. Uyuşturucu baronlarını dilinden düşürmediler, şimdi kendi sponsorları uyuşturucudan tutuklandı. Keşke ICRYPEX, Onlar TV'ye kanal sponsoru olduğunda Umut Şenol detayı ortaya çıkmasaydı da kanal sponsorluğu devam etseydi. Düşünsenize Timur Soykan, Murat Ağırel akşama kadar kanalda uyuşturucu baronlarını anlatırken kendi sponsorları torbacı çıksın" dedi.