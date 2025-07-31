Ankara'da bakanların yeşil vatan mesaisi! Orman yangınları ve tüm riskler masaya yatırıldı!

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR) Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR) Yaklaşık 3 saat süren toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ısınmadan dolayı doğal nedenlerin yanı sıra, insan kaynaklı meydana gelen yangınların sayısında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış yaşandığına dikkati çekti.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR) "Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alıyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin, sahip olduğu ekipman ve araç gereçle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR) "TEYAKKUZ DURUMUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ" Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bilgi vererek, yürütülen mücadele çalışmalarını aktardı.