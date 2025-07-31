PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da bakanların yeşil vatan mesaisi! Orman yangınları ve tüm riskler masaya yatırıldı!

Hemen hemen her yaz karşılaştığımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerinin ardından Ankara'da bir yeşil vatan zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıya bakanlar da katıldı. Söz konusu toplantıda orman yangını için tüm riskler masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da bakanların yeşil vatan mesaisi! Orman yangınları ve tüm riskler masaya yatırıldı!

Orman yangınlarında gelinen son durum ve gelecek döneme ilişkin riskler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"nda ele alındı.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AFAD ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunum yaptığı toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durum, alınan tedbirler ve beklenen riskler aktarıldı.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

Yaklaşık 3 saat süren toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ısınmadan dolayı doğal nedenlerin yanı sıra, insan kaynaklı meydana gelen yangınların sayısında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış yaşandığına dikkati çekti.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

"Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alıyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin, sahip olduğu ekipman ve araç gereçle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

"TEYAKKUZ DURUMUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bilgi vererek, yürütülen mücadele çalışmalarını aktardı.

Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)Ankara'da orman yangınları ile ilgili toplantı (AJANSLAR)

Orman yangınlarıyla mücadelenin dinamik bir süreç olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz de orman yangınlarıyla önümüzdeki süreçlere ilişkin riskleri dikkate alarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Orman yangınlarıyla ilgili riskin ekim ayına kadar devam edeceğini öngörüyor, teyakkuz durumumuzu sürdürüyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılara periyodik şekilde devam edeceğiz. Yeşil vatanın müdafaasında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlarımızın isimlerini bir şehit ormanı kurarak inşallah yaşatacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...