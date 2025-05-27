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16 ilde yasadışı bahis operasyonu: 74 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 74 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:25 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:25
16 ilde yasadışı bahis operasyonu: 74 tutuklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

16 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüpheli yakalandı.❗️

Şüphelilerden;
⛔️74'ü TUTUKLANDI.
⛔️15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

📍Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL'lik mal varlığına da el kondu.❗️

Şüphelilerin;
◼️ Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı" adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
◼️ Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri,
◼️ Yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri,
◼️ Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve
◼️Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

➡️ İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
🔻Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,
🔻Yasa Dışı Bahis,
🔻Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,
🔻Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme,
🔻Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz

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