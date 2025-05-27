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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yakın gelecekte daha güçlü bir konuma geleceklerine olan inancını belirterek, Türkiye’nin yeni yüzyılda KKTC’ye de önemli etkisinin olacağını vurguladı.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:19
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’i kabul etti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Bakan Şimşek'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yakın bir gelecekte daha güçlü bir konuma geleceğine olan inancını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın KKTC'ye önemli etkisinin olacağının altını çizdi. Tatar, KKTC olarak bazı sıkıntılarının olduğunu ancak mücahit bir halk olarak Türkiye'nin desteği ile geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydederek, ziyaretinden dolayı Şimşek'e teşekkür etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR VE HAZİNE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI)KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR VE HAZİNE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI)

"KIBRIS KONUSU SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"

Bakan Şimşek de Türkiye'nin hemen her konuda KKTC'nin yanında olduğuna dikkati çekerek, KKTC'nin geleceğinin ve Kıbrıs konusunun Türkiye'de siyaset üstü olduğunu belirtti. KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin, adaya yakışır bir kompleks olduğunu vurgulayarak, "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Şimşek, KKTC'nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğunun altını çizerek, "Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." diye konuştu.

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