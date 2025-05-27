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Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Ordu'da staj yaptığı iş yerinde yediği eriğin parçası nefes borusuna kaçan lise öğrencisini iş yeri sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 13:50
Ordu’da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, doğalgaz malzemeleri satan iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salim Can Ateş'in yediği erik soluk borusuna kaçtı. Ateş'in nefes almakta zorlandığını fark eden iş yeri sahibi Bekir Bayar, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki eriğin çıkmasını sağladı.

EĞİTİMİN FAYDASINI HAYAT KURTARARAK DAHA İYİ ANLADIK

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bekir Bayar, "İçeride oturmuş hesaplarımızı incelerken, erik yiyen personelimiz yanımıza geldi. Nefesinin kesildiğini fark edince hemen kendisine Heimlich manevrasını yaptık. Personelimizin yanımıza geldiğini ve nefesinin olmadığını görünce panik yapmadan hemen müdahale ettik. Bu eğitimi ben ve tüm çalışanlarımız almıştı. Eğitimin faydasını hayat kurtararak daha iyi anladık. Çok şükür kendisi şu anda iyi" dedi. Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı (DHA)Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı (DHA)

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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