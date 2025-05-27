Maydonoz Döner’in ardından bir döner zincirine daha FETÖ operasyonu! Bağlantısı deşifre oldu

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği 'Maydonoz Döner' işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli, gözaltına alındı. (İHA) Bu kapsamda Samsun'da bulunan 'Maydonoz Döner' ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen 'Kral Döner' isimli işlemlere yönelik 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı' soruşturması yürütüldü.