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Maydonoz Döner'in ardından bir döner zincirine daha FETÖ operasyonu! Bağlantısı deşifre oldu

Samsun'da Maydonoz Döner'in yöneticileri tarafından kurulduğu öğrenilen ve MASAK raporlarıyla FETÖ terör örgütüne para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Kral Döner isimli iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretmen, savcı, ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:49 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:59
Maydonoz Döner’in ardından bir döner zincirine daha FETÖ operasyonu! Bağlantısı deşifre oldu

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği 'Maydonoz Döner' işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli, gözaltına alındı. (İHA)Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli, gözaltına alındı. (İHA)

Bu kapsamda Samsun'da bulunan 'Maydonoz Döner' ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen 'Kral Döner' isimli işlemlere yönelik 'FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı' soruşturması yürütüldü.

23 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. (İHA)23 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. (İHA)


GÖZALTINA ALINDILAR
MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. (İHA) 23 şüpheli, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. (İHA)

4 AJANDA ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.

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