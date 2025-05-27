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Türkiye’nin en büyük kripto vurguncusu Faruk Fatih Özer'e yeni şok!

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandığında üzerinde eski futbolcu Adrian Popescu adına sahte kimlik ve sürücü belgesi bulundu. Özer hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:40
Türkiye’nin en büyük kripto vurguncusu Faruk Fatih Özer’e yeni şok!

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Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk'ta 20 Nisan 2023'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava açıldı.

Özer, yakalandığı sırada üzerinde Galatasaray'ın eski futbolcusu Adrian Popescu adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi bulunduğu gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Daha önce 'örgüt kurma, yönetme', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplam 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı (DHA)Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı (DHA)

''BENİM ADIMA BELGE DÜZENLEMİŞ OLABİLİRLER''

Özer verdiği ifadede, "Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum süreçte bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Bana sormuş olduğunuz Adrian Popescu adına düzenlenmiş, üzerinde benim fotoğrafım olan Romen kimlik kartı ve Romen sürücü ehliyetini hiç görmedim. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi ismi ile tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti, ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum süreçte kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangi bir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım. Dolayısıyla bana sormuş olduğunuz Romen kimlik kartı ve sürücü ehliyetini hiç kullanmadım. Arnavutluk'ta yakalandığımda oradaki kolluk birimleri bana adıma düzenlenmiş bir kimlik kartı olduğunu söylediklerinde böyle bir kimlik kartından haberim oldu. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." dedi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı (DHA)Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı (DHA)

İddianamede, ele geçirilen belgeler üzerinde İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Galatasaylı eski futbolcu Adrian Popescu adına düzenlenmiş Romanya kimlik kartı ve yine Adrian Popescu adına düzenlenmiş Romanya'ya ait sürücü belgesinin laboratuvar arşivinde bulunan orijinal örnekleri arasında yapılan karşılaştırmalı incelemeler sonucunda orijinalinden farklılıklar bulunduğunun görüldüğü ve söz konusu kimlik kartı ve sürücü belgesinin sahte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Özer'in Arnavutluk'ta üzerinde fotoğrafı olan sahte kimlik ve sürücü belgesini kullanarak üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı belirtilerek, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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