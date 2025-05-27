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Papara'nın sahibi kim? Papara hangi bankanın?

Papara’ya yönelik yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Ardından, “Papara’nın sahibi kimdir?” sorusu gündeme geliyor. Soruşturma kapsamında, Papara’nın sahibininde aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Peki Papara nedir, ne işe yarar? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:18
Papara’nın sahibi kim? Papara hangi bankanın?

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Papara'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Peki Papara sahibi kim? Papara hangi bankanın? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?

Yasa dışı bahis ve kumarın finansmanına karşı yürütülen kararlı operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında "örgüt lideri" olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. PPR Holding Anonim Şirketi'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 şirkete kayyum atandı ve el konuldu. Ayrıca, 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villadan oluşan mal varlıklarına da tedbir konuldu.

Paparaya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındıPaparaya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı