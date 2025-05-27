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Bakan Mehmet Şimşek, KKTC’de resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC’de önemli resmi görüşmeler yapacak ve ekonomik gelişmelerle ilgili konferansta sunum gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:34
Bakan Mehmet Şimşek, KKTC’de resmi temaslarda bulunacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.

ŞİMŞEK KKTC LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Şimşek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya gelecek.

Bakan Mehmet Şimşek, KKTC’de resmi temaslarda bulunacak (AA)Bakan Mehmet Şimşek, KKTC’de resmi temaslarda bulunacak (AA)

Ayrıca "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansta detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Bakan Şimşek, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

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