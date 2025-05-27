SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları nedeniyle açılan davada 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:22
Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan’a 70 bin lira tazminat ödeyecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024'de bir televizyon programındaki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı. Avukat Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hüseyin Aydın'ın paylaşımıHüseyin Aydın'ın paylaşımı

"Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse atmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya uğradığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Parti, MHP heyetiyle bir araya geldi! Bahçeli kapıda karşıladı | Neler konuşuldu? Bahçeli bayram sonrasını işaret etti | AK Parti ile görüşme ne zaman?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten takvim.com.tr’ye özel açıklama! Nevşin Mengü’ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 10 Mart mutabakatı ve Akkuyu mesajı! Lavrov’dan Filistin’de Türkiye ile hemfikiriz sözleri
6 ok, binbir entrika! CHP’de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel’in adaylık planı... Mansur Yavaş’ın 100 bin imza hazırlığı
Netanyahu’dan skandal hamle: Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelden video paylaştı! İsrail Kudüs’te ne yapıyor?
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Transfer bitti
Usta sanatçıya veda! İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor!
Diyarbakır’daki infazda korkunç detaylar! Baba ve oğlunu önce kolonya ile yakmaya çalışmış! Telefonunu uçak moduna almış...
Laçın Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif yapacak
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
İsrail okula saldırdı tüm ailesi diri diri yandı! 6 yaşındaki küçük kız cehennemden kurtuldu
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İL İL kura isim listesi 2025: İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik alımı kura sonuçları ASİL-YEDEK listesi
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Google’dan yapay zekayla operasyon mu? Medyayı bitirecek hırsızlık
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!
İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı! | Soruşturma başlatıldı
Türk demokrasi tarihinin utanç vesikası: 27 Mayıs darbesi
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler