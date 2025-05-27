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İzmir'de su borusu patladı: Araçlar ve evler zarar gördü!

İzmir’in Konak ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu 5 araç, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Patlama nedeniyle sokaklarda metrelerce yükseğe su fışkırdı ve taşlar çevreye savruldu. Bölgedeki su kesintisi devam ederken, ekipler onarım çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:11
İzmir’de su borusu patladı: Araçlar ve evler zarar gördü!

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İzmir'in Konak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Tazyikli olarak metrelerce yükseğe çıkan su nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çevreye yayılan taşlar ve su nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 araç zarar gördü.

İzmir'de su borusu patladı (AA)İzmir'de su borusu patladı (AA)

BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi. Hattaki suyun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.
Çalışmalar nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.

Patlamada panelvan aracı zarar gören Ragıp Düzce, saat 05.30 sıralarında patlama sesiyle uyandığını söyledi.

İzmir'de su borusu patladıİzmir'de su borusu patladı

''EVLER, MARKETLER SU ALDI''

Dışarı çıktıklarında metrelerce yükseğe çıkan suyu fark ettiklerini belirten Düzce, şunları kaydetti:

"Arabalarımızı çekmeye çalıştık fakat çekemedik. Çünkü yukarıdan taşlar yağıyordu. Ekiplere haber verdik. Muhtara bildirdik. Yaklaşık iki saat sonra su kesilebildi. Evler, marketler su aldı. Can kaybımız yok çok şükür ama mal kaybımız oldu."

Düzce, belediye ekiplerin hasar tespit çalışmasında bulunduğunu anlatarak, "Belediye, tutanağımızı tuttu. Tek tek bizimle görüştü. Bu tutanağa istinaden 'hepinizin zararı karşılanacak' diye söylendi. 'Arabayı servise götürdüğünüzde bize faturalandırın, gerekeni yapacağız' dediler." ifadesini kullandı.

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