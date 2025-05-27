SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara'da FETÖ ve DEAŞ soruşturmasında 18 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:17
Ankara’da FETÖ ve DEAŞ soruşturmasında 18 gözaltı kararı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçti.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NI HEDEF ALAN 12 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 12 şüpheli tespit edildi. Örgütün 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile daha önce ilişiği kesilen 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ ve DAEŞ soruşturması 18 gözaltı (DHA)Ankara'da FETÖ ve DAEŞ soruşturması 18 gözaltı (DHA)

DEAŞ SORUŞTURMASINDA 6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yine DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada da 6 şüpheli tespit edildi. Örgüt mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtlar bulunan şüpheliler hakkında da gözaltı kararı verildi.

TOPLAM 18 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İki soruşturmada toplam 18 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Türk demokrasi tarihinin utanç vesikası: 27 Mayıs darbesi
Türk Telekom
Şaibeli kurultay CHP’yi kanlı bıçaklı etti! Ekremciler ve Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: Şerefsizler
KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Transfer bitti
İBB’deki kirli rüşvet ağı tek tek çözülüyor! İmamoğlu’nun el konulan cep telefonu daire başkanının evinden çıktı! Bakın ne dedi
SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! 1 kişi gözaltına alındı! İngiltere Başbakanı Keir Starmer’dan açıklama
Moskova’da 1 saatlik kritik zirve! Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 61 muvazzaf asker tutuklandı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’de 4. dalga operasyonunda 25 tutuklama: Aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt da var
Kanarya Mersin’de dağıldı! Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir