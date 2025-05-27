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Bantçı müdürden rantç itirafı | Kameraların bantlandığı 3 toplantının sırrı ne? Mustafa Akın'dan skandal gerekçe

Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzandığı tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın örgütün kasalarıyla yüzlerce kez görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
Bantçı müdürden rantç itirafı | Kameraların bantlandığı 3 toplantının sırrı ne? Mustafa Akın’dan skandal gerekçe

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkmaya başladı.

Mustafa Akın, ifadesinde otel buluşmalarındaki kameraların bantlanmasına ve Rumeli Hisarı'ndaki başkanlık konutunun kameralarının sökülerek hard diskin saklanmasına ilişkin bilgiler verdi. Mustafa Akın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emekli polis olduğunu ve 2014 yılından bu yana Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalıştığını ifade eden Akın, bir dönem 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de koruma müdürlüğünü yaptığını belirtti. Akın, hali hazırda koruma müdürlüğünün yanında İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını söyledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER
Mustafa Akın'a sorgusunda, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan sonra Rumeli Hisarı'ndaki konutun kameralarının sökülmesi soruldu. Akın, bu soruya başkanlık konutunun boşaltılması nedeniyle söküldüğünü söyledi.

Ancak, İmamoğlu'nun eşi ve ailesi bugün bile hala söz konusu konutta ikamet etmeye devam ediyor. Mustafa Akın'a sorgusunda Le Meridien Otel'deki kameraların bantlanarak yapıldığı tespit edilen üç ayrı tarihteki toplantılar oldu. Akın, bunun rutin bir uygulama olduğunu ve İmamoğlu'nun daha önce bir otelde ve balıkçıdaki görüntülerin basına yansımasını buna gerekçe olarak gösterdi. Bunun üzerine Akın'a aynı otelde farklı tarihlerdeki çok sayıdaki toplantıya ait yeni görüntüler gösterildi. Kameraların bantlanmadığı görüntüler için 'güvenlik zaafiyeti' yanıtını verdi.

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YÜZLERCE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Mustafa Akın'ın suç örgütünün para kasalarından Âdem Soytekin ile 237, Hüseyin Köksal ile 223, Seza Büyükçulha ile 199 kez bir araya geldiği ve aynı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Veriler, para kasaları olarak gösterilen isimlerle İmamoğlu arasındaki irtibatın koruma müdürü Mustafa Akın üzerinden yürütüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

4. DALGAYA 19 TUTUKLAMA
İBB yolsuzluk soruşturmasının 4. dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 46 şüpheli, savcılıkta ifade verdi. 36 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli serbest bırakıldı. Aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

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