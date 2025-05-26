Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz yıl kıskıvrak yakaladığı Türkiye'de ikamet eden Filistinli 7 aktivistin bilgilerini Mossad'a satan casusluk şebekesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şebeke lideri eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven'in aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 9 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelilere toplamda 640 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilgileri, İsrail İstihbarat Servisine aktaran Gönen Karakaya'nın ödemeleri kripto olarak aldığı saptandı.

Mossad yöneticilerinden "İgor"la bağlantıyı da Karakaya'nın kurduğu belirlendi. Gönen Karakaya'nın Mossad'la iletişim kurduğu tüm dijital materyallerini denize attığı ortaya çıktı.