MİA yüksek lisans başvuru süreci başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi, 2025-2026 Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvuru sürecini başlattı.

Akademi bünyesindeki İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında yürütülen üç ayrı tezli yüksek lisans programı için adaylar, 10 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Milli İstihbarat Akademisi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

BÖLGE ÇALIŞMALARI İLK KEZ AÇILIYOR

Geçtiğimiz yıl yalnızca İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları programlarıyla öğrenci kabul eden Milli İstihbarat Akademisi, bu yıl ilk kez Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı'nı da başvuruya açtı. Her program için 15 kişilik kontenjan ayrılırken, başvurular bilimsel sınav ve mülakat aşamalarından geçecek. Adaylarda bölüm kısıtlaması bulunmuyor, yani farklı lisans programlarından mezun olan adaylar da başvuru yapabilecek.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KADROLAR YETİŞTİRİLECEK

Çok kutuplu uluslararası sistemin ve yeni güvenlik ortamlarının şekillendirdiği dünyada, Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarına cevap verecek uzman ve analitik düşünebilen bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen Milli İstihbarat Akademisi, bilimsel temelli eğitim programlarıyla istihbarat ve güvenlik alanında nitelikli kadrolar yetiştirmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği lisansüstü programlara, en az dört yıllık bir lisans programından mezun olan ya da mezuniyet aşamasındaki adaylar başvurabilecek. Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65.00 olması gerekiyor.

ALES'ten (Sözel, Eşit Ağırlık veya Sayısal) İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları programları için en az 75, Bölge Çalışmaları programı için ise en az 70 puan alınması şart koşuluyor. Bu puanlara denk gelen GRE veya GMAT puanları da kabul edilecek.

YABANCI DİL ŞARTI

İstihbarat ve Güvenlik programlarına başvuracak adayların İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 puan, Bölge Çalışmaları için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden YDS/e-YDS'den en az 70 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili uluslararası sınavlardan denk puan almaları gerekiyor.

SINAV AŞAMALARI

Adayların, başvuru sırasında bir niyet mektubu sunmaları da gerekiyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve sözlü mülakatlara alınacak. Bilimsel sınavda alana ilişkin bilgi düzeyi, analitik düşünce ve yazım becerisi değerlendirilecek. Ağırlıklı puan hesaplaması sonucunda en yüksek puana sahip 15 aday, her program için asil listede yer alacak.

SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

Başvurular 26 Mayıs–10 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 16 Haziran'da açıklanacak. Yazılı sınavlar 19–20 Haziran tarihlerinde yapılacak. 27 Haziran'da mülakata girmeye hak kazanan adaylar duyurulacak. Mülakat sınavları 10–11 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Nihai yerleştirme sonuçları 16 Temmuz'da ilan edilecek. Kesin kayıtlar 21–23 Temmuz arasında yapılacak. Boş kontenjanlar için yedek adaylar 25 Temmuz'da duyurulacak, yedek başvurular 28–29 Temmuz'da alınacak. Yedek aday yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak, yedek kayıt işlemleri ise 31 Temmuz–1 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak.

Milli İstihbarat Akademisi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi