PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamaları duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, ''Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.'' ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 11:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamaları duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya atamaları duyurdu (X ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya atamaları duyurdu (X ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

''JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 36 BİN 686 PERSONEL

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 BİN 45 PERSONEL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BİN 701

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum.

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.''

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin sakat kurultayında ikinci duruşma! Mutlak butlan çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
Türk Telekom
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Türkiye’nin resmi taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Piyasadaki fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek!
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Emlak vergisi için son hafta | Kimler muaf tutuluyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Milyonlarca öğrenci için sınav maratonu başlıyor | Başarıyı getiren 6 kahramanı TAKVİM anlattı!
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu