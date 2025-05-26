AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Terörsüz Türkiye açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)



"YENİ ANAYASA, TÜRK MİLLETİNİN HAKKIDIR"

Yayman, Türkiye'nin yeni anayasaya olan ihtiyacını vurgulayarak, "Yeni anayasa sivil, demokratik ve herkesin eşit olduğu bir metin olacak. Bu anayasa, aziz milletimizin anasının ak sütü gibi hakkıdır ve helaldir. Yarın değil hemen şimdi Yeni anayasa istiyoruz" ifadelerini kullandı. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili spekülasyonlara karşı da net konuşan Yayman, "AK Parti'nin gündeminde ilk dört maddede değişiklik yoktur. Biz 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmak için darbe ürünü olmayan yeni bir anayasa istiyoruz" dedi.



"Terörsüz Türkiye"nin sadece seçim ittifakı değil, Türkiye'nin bekası için yürütülen büyük bir proje olduğunu belirten Yayman, "Türkiye Yüzyılı, 86 milyonun yüzyılı olacaktır. Bayrağımız asla indirilemez" diyerek sözlerini tamamladı.

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