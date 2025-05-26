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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu süreçte bir alma verme meselesi yoktur. Bu mesele Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceğidir. Bundan asla endişe etmeyelim." dedi.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:48
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Terörsüz Türkiye açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yayman, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceği açısından hayati bir mesele olduğunu belirterek, "Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu bir alma-verme meselesi değil, büyük Türkiye hedefimizin temel taşıdır. Endişeye gerek yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)

"MİLLETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZI SEVİYOR VE YAKINDA YAPILACAK SEÇİMLERDE ONU TEKRAR BAŞKAN YAPACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Muğla'ya yatırımların hız kazandığını vurgulayan Yayman, AK Parti'nin "sessiz devrimler" yaparak Türkiye'nin olmaz denilenlerini başardığını ifade etti. "Milletimiz Cumhurbaşkanımızı seviyor ve yapılacak seçimlerde onu tekrar başkan yapacağız" diyerek destek çağrısında bulundu. Yayman, "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Onu bırakmaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)

CHP'nin kendi iç çekişmelerine odaklandığını, AK Parti'nin ise Türkiye'nin 86 milyonuna hizmet ettiğini kaydeden Yayman, "1950'den beri milletin oyuyla tek başına iktidar olamayan ve milletimizden kırmızı kart yiyen CHP, bize yol gösteremez. Biz Cumhur İttifakı olarak milletle beraberiz ve Türkiye'nin geleceği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu. (AA)

"YENİ ANAYASA, TÜRK MİLLETİNİN HAKKIDIR"
Yayman, Türkiye'nin yeni anayasaya olan ihtiyacını vurgulayarak, "Yeni anayasa sivil, demokratik ve herkesin eşit olduğu bir metin olacak. Bu anayasa, aziz milletimizin anasının ak sütü gibi hakkıdır ve helaldir. Yarın değil hemen şimdi Yeni anayasa istiyoruz" ifadelerini kullandı. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili spekülasyonlara karşı da net konuşan Yayman, "AK Parti'nin gündeminde ilk dört maddede değişiklik yoktur. Biz 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmak için darbe ürünü olmayan yeni bir anayasa istiyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye"nin sadece seçim ittifakı değil, Türkiye'nin bekası için yürütülen büyük bir proje olduğunu belirten Yayman, "Türkiye Yüzyılı, 86 milyonun yüzyılı olacaktır. Bayrağımız asla indirilemez" diyerek sözlerini tamamladı.

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