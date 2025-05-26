AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan Terörsüz Türkiye açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yayman, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceği açısından hayati bir mesele olduğunu belirterek, "Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu bir alma-verme meselesi değil, büyük Türkiye hedefimizin temel taşıdır. Endişeye gerek yok" dedi.