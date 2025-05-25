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Bakan Yerlikaya duyurdu: Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kask takmayan 475 bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsüne ve trafik kurallarına uymayan 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında ''Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.'' ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 09:06
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kask takmayan 475 bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsüne İşlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca trafik kuralarına uymayan 534 bin 508 araca/sürücüye de işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kask Takmayan 475 Bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet Sürücüsüne İşlem Yapıldı." 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce;

Koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem yapıldı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez; Kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X ekran görüntüsü)

Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim!

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (X ekran görüntüsü)

3 Milyon 617 bin 99 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725,

Emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.''

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