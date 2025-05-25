Göklerin hakimi | Türkiye’nin gururu milli muharip uçağımız KAAN için 4 ülke sıraya girdi

Başkan Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs 2023'te Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde Milli Muharip Uçak Kaan'ı imzalayıp kokpitine geçti. Türk Savunma Sanayi'nin büyük hamlesini tüm dünyaya gösterdi.



Türk mühendislerin ürettiği Kaan, Hürjet ve Hürkuş dosta güven düşmana korku verdi. Gökbey, ATAK, ATAK-2 helikopterleri rakiplerini gölgeledi. İnsansız hava araçları da gurur listesindeydi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şu rakamları verdi:

- 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 üretilecek.

- HÜRJET'in TSK'ya ilk teslimi 2027'de gerçekleştirilecek.

- Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya'da ofisler açılacak.

- Bu millileştirme projeleri ile yılda 1 Milyar Dolar ülkemizde kalacak.

DIŞ BASIN

BUSINESS INSIDER (ABD): KAAN, Türkiye'nin dünyaya verdiği en net mesaj.

WELT (ALMANYA): Türkiye'nin yeni hava gücü KAAN, savaş ritmini değiştirecek.

NIKKEI (JAPONYA): Türkiye'nin yeni nesil uçağı KAAN, göklere imza attı.

THE TELEGRAPH (İNGİLTERE): Türkiye, milli ve yerli hayalet savaş uçağı KAAN'ı dünyaya ilan etti.

OPEX 360 (FRANSA): Yeni nesil güç KAAN...