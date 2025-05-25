BTK’dan GSM şirketlerine saha denetimi: Çekmeyen hatlara ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi için saha ölçüm ağı kuruyor. Vatandaşlar bazı bölgelerde sıklıkla yaşanabilen telefon şebekesi çekmeme sorununa ilişkin şikayetlerini BTK'ya iletirken, kurumda hızla harekete geçerek bir taslak yönetmelik hazırladı.

Özel şirketlere mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümleri yapmaya yetki veren yönetmelik kapsamında, ülke genelinde saha ölçümleri yapılarak operatörlerin hizmet kaliteleri ortaya çıkarılacak.

Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da yapılacak. Gerekli kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını gözetecek olan kurum, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesebilecek.