Galatasaray kutlamaları yolları kapattı! Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, saat kaçta açılacak? Alternatif güzergahlar

İstanbul 'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25 Mayıs tarihinde bazı önemli yollar trafiğe kapatılacak. Kutlamalar nedeniyle kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar sürücülerle paylaşıldı. İşte İstanbul'da kapalı ve açık olan yol güzergahları…

(Kaynak: AA)

İstanbul'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

KAPANACAK YOLLAR



(Saat 12.00 itibariyle Program Bitimine Kadar)



- Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar,



- Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,



- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,



- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,



- Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi,



- Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu,



- Namık Kemal Varyant,



- Samatya Varyant,



- Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar.