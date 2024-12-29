Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!

2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.
Esenyurt Belediyesi (Takvim Foto Arşiv)
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)
Yeni yönetimin ilk olarak yaptığı incelemelerde belediyenin rayiç bedelleri ile oynandığı tespit edildi. Rayiç bedelleri önce düşük göstertip ardından satış sonrası hemen rayiç bedellerinin yükseltildiği ve böylelikle devletin büyük vergi kaybına uğratıldığı belirtildi.