Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!

Yapılan araştırmalarda belediyede organize bir yapılanma olduğu ve rayiç bedel oyunuyla kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme | Talimat Kandilden! O isim ile dikkat çeken para trafiği! Belgeler bulundu

Sabah'ta yer alan habere göre, 2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Eski yönetimin bu skandaldan haberdar olmasına rağmen işlem yapmadığı görülürken rayiç bedellerle oynayan ve borcu silen personellerle ilgili Ahmet Özer'in işlem yapmadığı, kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personele tazminat verilmek istendiği ama yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu vurgundan sonra personel işten çıkarıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılığa intikal eden süreçte belediye çalışanlarından üst yönetime kadar soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.