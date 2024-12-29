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Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in vurgunu kayıtlarda!

CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in terörle bağlantısı ortaya çıkmış, tutuklamıştı. Yeni yönetim ise Ahmet Özer’in skandallarını bir bir ortaya çıkarıyor. Esenyurt Belediyesi’nde CHP’li başkanlar döneminde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 07:18
Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!

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    2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.

    Esenyurt Belediyesi (Takvim Foto Arşiv)Esenyurt Belediyesi (Takvim Foto Arşiv)

    "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

    Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim Foto Arşiv)

    Yeni yönetimin ilk olarak yaptığı incelemelerde belediyenin rayiç bedelleri ile oynandığı tespit edildi. Rayiç bedelleri önce düşük göstertip ardından satış sonrası hemen rayiç bedellerinin yükseltildiği ve böylelikle devletin büyük vergi kaybına uğratıldığı belirtildi.

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    Yapılan araştırmalarda belediyede organize bir yapılanma olduğu ve rayiç bedel oyunuyla kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, 2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.

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    SUÇ DUYURUSU YAPILDI
    Eski yönetimin bu skandaldan haberdar olmasına rağmen işlem yapmadığı görülürken rayiç bedellerle oynayan ve borcu silen personellerle ilgili Ahmet Özer'in işlem yapmadığı, kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personele tazminat verilmek istendiği ama yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu vurgundan sonra personel işten çıkarıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

    Savcılığa intikal eden süreçte belediye çalışanlarından üst yönetime kadar soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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