SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itirafta bulunmuştu! Ertan Yıldız, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalandı tahliye edildi!

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ikinci kez ifade veren Ertan Yıldız, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalandı. Adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı. Avukatlar, itirafçı olmak isteyen başka isimleri tehdit etmeye başladı...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itirafta bulunmuştu! Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı tahliye edildi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, bir süre önce "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için belediyede dönen dolapları anlattı.

İtirafları, yeterli bulunmadı. Bu sefer ikinci kez savcılığa yeni itiraflarda bulununca, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Yıldız'ın tahliye kararıyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı" ifadeleri yer aldı. Bu arada bazı avukatların, itirafçı olmak isteyen diğer tutuklulara, baskı yaptığı iddiası da ortaya atıldı.

Yıldız, "İhalelerin çoğu Beylikdüzü kökenli firmalara veriliyordu. Paraların resmi hesaplardan yurt dışına gönderilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu paraların bir kısmı da İmamoğlu'na aittir" dedi.


BİR ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik karar bulanan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok’la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapatacak
Milyonlarca emekli araştırıyor! Kurban Bayramı ödemesi ne zaman yapılacak? Yeni aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
Gayrimenkul sektöründe 2025 hareketliliği! Konut satışları 1.5 milyona koşuyor: Sektör temsilcileri durumu değerlendirdi
Terörsüz Türkiye’den Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfine! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
Ali Koç’un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı! Fenerbahçe’den manipülasyon açıklaması: Tamamı yayınlansın
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?