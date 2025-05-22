İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itirafta bulunmuştu! Ertan Yıldız, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalandı tahliye edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, bir süre önce "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için belediyede dönen dolapları anlattı.

İtirafları, yeterli bulunmadı. Bu sefer ikinci kez savcılığa yeni itiraflarda bulununca, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Yıldız'ın tahliye kararıyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı" ifadeleri yer aldı. Bu arada bazı avukatların, itirafçı olmak isteyen diğer tutuklulara, baskı yaptığı iddiası da ortaya atıldı.

Yıldız, "İhalelerin çoğu Beylikdüzü kökenli firmalara veriliyordu. Paraların resmi hesaplardan yurt dışına gönderilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu paraların bir kısmı da İmamoğlu'na aittir" dedi.



BİR ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI



İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik karar bulanan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.