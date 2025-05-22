SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 272 torbacı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada Narkokapan - İstanbul 2 operasyonunda 272 torbacının gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında ''Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 08:52
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 272 torbacı gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güvenlik güçleri, yurt genelinde suç örgütlerine, yasa dışı oluşumlara ve siber suçlara karşı mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da torbacılara yönelik 2 operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonda 272 torbacının gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da 272 torbacının gözaltına alındığını duyurdu (X ekran görüntüsü))İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da 272 torbacının gözaltına alındığını duyurdu (X ekran görüntüsü))

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şeklide:

"NARKOKAPAN-İSTANBUL 2 operasyonumuzda 272 torbacı gözaltına alındı." Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 272 torbacı yakalandı.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İSTANBUL'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi.

Ve operasyona başladık.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Baş Savcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.''

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı vatandaş yolda kaldı
Son dakika: ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de Kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak
EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris’te deprem mi oldu? 22 Mayıs AFAD Kandilli son depremler
Milyonlarca emekli araştırıyor! Kurban Bayramı ödemesi ne zaman yapılacak? Yeni aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Zararın boyutu 24 milyon TL! Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villası soyulmuştu: Çalınanlar şoke etti...
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok’la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
İşçiye 54 bin 451 TL! Yeni kıdem tazminatı ile tüm hesaplar değişti
Gayrimenkul sektöründe 2025 hareketliliği! Konut satışları 1.5 milyona koşuyor: Sektör temsilcileri durumu değerlendirdi
Terörsüz Türkiye’den Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfine! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
Ali Koç’un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı! Fenerbahçe’den manipülasyon açıklaması: Tamamı yayınlansın
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!