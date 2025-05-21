SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti binasına taşlı saldırı!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:18
AK Parti binasına taşlı saldırı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

AK Parti binasına taşlı saldırı (DHA)AK Parti binasına taşlı saldırı (DHA)

SALDIRGAN MASKELİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

AK Parti binasına taşlı saldırı (DHA)AK Parti binasına taşlı saldırı (DHA)

SALDIRGAN ARANIYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeydi! Ertan Yıldız’ın itirafları CHP’yi ve Saraçhane bülbüllerini susturdu
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor
Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
Torbacı avukat yakalandı! Uyuşturucu ağını hükümlü detaylı şekilde anlattı: Eliyle işaret etti
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!