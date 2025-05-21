Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

AK Parti binasına taşlı saldırı (DHA)

SALDIRGAN MASKELİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

AK Parti binasına taşlı saldırı (DHA)

SALDIRGAN ARANIYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.