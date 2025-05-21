SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Vatandaşa yedireceklerdi: Sakarya'da depoya baskın!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde merdiven altı bir tesiste, sağlıksız şartlarda üretildiği tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine el konuldu. Ürünlerin, son kullanma tarihi geçmiş peynirlerin yeniden işlenmesiyle üretildiği belirlendi.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 10:34 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 10:34
Vatandaşa yedireceklerdi: Sakarya’da depoya baskın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığına dair ihbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli işletmenin, faaliyetlerini gizlemek için camlarını kararttığı, mal giriş-çıkışlarını gece saatlerinde yaptığı tespit edildi.

Sakarya'da depoya baskın (İHA)Sakarya'da depoya baskın (İHA)

PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON TL

Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda, onaysız şekilde üretim yapan işletmede piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİRLERİ ERİTİP...

İncelemelerde, üretimde süt yerine piyasadan toplanan son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin eritilip yeniden kalıplanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Sakarya'da depoya baskın (İHA)Sakarya'da depoya baskın (İHA)

ELDİVEN ELE VERDİ

Skandalın geçmişinin ise Mart 2025'e uzandığı öğrenildi. Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı yönündeki şikayetin ardından başlatılan araştırmada, söz konusu ürünün aynı işletmede üretildiği tespit edildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız üretim yapan işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen tüm ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan birçok sabıka kaydının bulunduğu, defalarca idari para cezası aldığı ancak mal varlığı bulunmadığı için cezaların tahsil edilemediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor
Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı
Torbacı avukat yakalandı! Uyuşturucu ağını hükümlü detaylı şekilde anlattı: Eliyle işaret etti
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi! Tedavi masrafları üstlenilen Aylin Kara kan kanserini yendi
İBB’ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik haddini aşan CHP liderini sözleriyle 12’den vurdu! Özgür Özel’in dış politika konuşacak kapasitesi yok
Suriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklama
Suriye’ye peş peşe kritik ziyaretler! MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü MSB Şam’dan fotoğraf paylaştı
İngiltere’den İsrail’e Gazze yaptırımı: Serbest ticaret müzakereleri anlaşması askıya alındı
Gönül Bağı dediler, ayak bağı oldular! CHP’li İzmir BB’nin Elazığ’a verdiği ’Atatürk Lisesi’ sözü havada kaldı: Bir çivi bile çakmadılar
21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın oyuncusu çıktı! Meğer aynı dizide...