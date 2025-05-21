PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mattia Ahmet Minguzzi olayında bıçağın silah sayılmadığı iddia edilmişti! Adalet Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Yanlış anlaşılma var

İstanbul Kadıköy'deki salı pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi hakkında yürütülen dava devam ederken katillerin kullandığı bıçağın silah sayılmadığı iddia edilmişti. Söz konusu haberlere ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında “Evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" ifadelerine yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:06 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:18
Mattia Ahmet Minguzzi olayında bıçağın silah sayılmadığı iddia edilmişti! Adalet Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Yanlış anlaşılma var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Minguzzi cinayetinde 'kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine' ilişkin çıkan haberlere kamu oyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anı (Takvim Foto Arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anı (Takvim Foto Arşiv)

SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILAN TÜM ALETLER SİLAHTIR

Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu öne süren Bakanlık Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletlerin silah olduğunu belirtti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anı (Takvim Foto Arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anı (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'ta yer alan açıklamaya göre, Bir kişinin bir başkasını taş atarak yaralama durumunda buradaki taşın bile silah sayılacağını vurgulayan Bakanlık, "Bu durum TCK'nın 6. maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında 6136 sayılı kanunun 4.maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir" ifadelerine yer verdi.

Mattia Ahmet Minguzzinin annesi Yasemin Minguzziden katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklamaMattia Ahmet Minguzzinin annesi Yasemin Minguzziden katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama

BU SİLAHLARI BULUNDURMAK KANUNA AYKIRI

Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konu olduğunu ve 6136 sayılı Kanunda açıkça belirtildiğini dile getiren Bakanlık, "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim Foto Arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim Foto Arşiv)

EKMEK BIÇAĞI İLE BİRİNİ ÖLDÜRMEZSENİZ EKMEK BIÇAĞI SİLAH SAYILMAZ

Evde kullanılan ekmek bıçağının 6136 kapsamında suç olmadığını ifade eden Bakanlık, "Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki bütün akçeli işleri anlattı... Ev hapsi ve adli kontrol kararı
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
İsrail’den Cenin’de Avrupalı diplomatlara saldırı
ABD’den Suriye’ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail’e net mesaj
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Google’da yapay zeka paniği: Aramalar azaldı yarışa girdi! Trafik düşecek reklam geliri gidecek
Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeydi! Ertan Yıldız’ın itirafları CHP’yi ve Saraçhane bülbüllerini susturdu
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!