Mattia Ahmet Minguzzi olayında bıçağın silah sayılmadığı iddia edilmişti! Adalet Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Yanlış anlaşılma var

Minguzzi cinayetinde 'kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine' ilişkin çıkan haberlere kamu oyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Minguzzi cinayetinde 'kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine' ilişkin çıkan haberlere kamu oyunda büyük yankı uyandırmıştı.
SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILAN TÜM ALETLER SİLAHTIR
Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu öne süren Bakanlık Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletlerin silah olduğunu belirtti.
Sabah'ta yer alan açıklamaya göre, Bir kişinin bir başkasını taş atarak yaralama durumunda buradaki taşın bile silah sayılacağını vurgulayan Bakanlık, "Bu durum TCK'nın 6. maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında 6136 sayılı kanunun 4.maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir" ifadelerine yer verdi.
BU SİLAHLARI BULUNDURMAK KANUNA AYKIRI
Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konu olduğunu ve 6136 sayılı Kanunda açıkça belirtildiğini dile getiren Bakanlık, "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur" dedi.
EKMEK BIÇAĞI İLE BİRİNİ ÖLDÜRMEZSENİZ EKMEK BIÇAĞI SİLAH SAYILMAZ
Evde kullanılan ekmek bıçağının 6136 kapsamında suç olmadığını ifade eden Bakanlık, "Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" dedi.