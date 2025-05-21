Mattia Ahmet Minguzzi olayında bıçağın silah sayılmadığı iddia edilmişti! Adalet Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Yanlış anlaşılma var

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülme anı (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'ta yer alan açıklamaya göre, Bir kişinin bir başkasını taş atarak yaralama durumunda buradaki taşın bile silah sayılacağını vurgulayan Bakanlık, "Bu durum TCK'nın 6. maddesinde belirlenmiştir. Bunun dışında 6136 sayılı kanunun 4.maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir" ifadelerine yer verdi.