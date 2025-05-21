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İSKİ'den bir skandal daha! Atık suları "Ambarlı"dan denize akıttılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin işlettiği Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan doğrudan denize boşaltıldığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olan bu usulsüzlük nedeniyle İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası verdi. Bakanlık ayrıca sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:13 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 15:39
İSKİ’den bir skandal daha! Atık suları Ambarlıdan denize akıttılar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), çevre kirliliğine sebep olmaya devam ediyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptıkları denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan doğrudan denize deşarj edildiğini tespit etti.

İSKİ'den bir skandal daha!

İSKİ'YE 3.3 MİLYONLUK CEZA
Skandalın ardından İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kestiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti

BAKANLIK AÇIKLADI: CEZAYI VERDİK, SUÇ DUYURUSU YOLDA
Bakanlık, denetime ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kestiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir. Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kestiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti

İBB'YE VE İSKİ'YE TEPKİ YAĞDI
Usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen İBB yönetimi altyapı projelerinin yetersizliğiyle sınıfta kalırken İSKİ'nin de benzer skandallarla gündeme gelmesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar sosyal medyada İSKİ'yi eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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