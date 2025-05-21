İSKİ’den bir skandal daha! Atık suları Ambarlıdan denize akıttılar

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İSKİ'YE 3.3 MİLYONLUK CEZA

Skandalın ardından İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevreyi kirleten İSKİ'ye ceza kesti BAKANLIK AÇIKLADI: CEZAYI VERDİK, SUÇ DUYURUSU YOLDA

Bakanlık, denetime ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.