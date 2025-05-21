İstanbul’da korkunç olay: Çocuğu kaçırmaya çalıştı!

İstanbul'un ilçesi Arnavutköy'de İddiaya göre otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Olayı son anda fark eden baba şahsı yakalayarak polise ihbarda bulundu.

İstanbul'da bir kişi çocuğu kaçırmaya çalıştı (İHA)

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

''YEĞENİME BENZETTİM''

Zanlı, karakolda alınan ilk ifadesinde 'Yeğenime benzettim, sevmek istedim.' Dedi.