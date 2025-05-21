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İlim Yayma Ödülleri’nin lansmanı İstanbul’da yapıldı! Başkan Necmettin Bilal Erdoğan: "Türkiye’de en büyük akademik ödüldür"

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek İlim Yayma Ödülleri’nin lansmanı İstanbul’da yapıldı. Ödüller hakkında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, “İlim yayma ödüllerine araştırma ve akademisyenlerimizin bu yarışmaya aday olmasını istiyoruz. Çünkü bu dünyada ve Türkiye’de en büyük akademik ödüldür” dedi...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
İlim Yayma Ödülleri’nin lansmanı İstanbul’da yapıldı! Başkan Necmettin Bilal Erdoğan: Türkiye’de en büyük akademik ödüldür

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İlki 2019'da gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin 4'üncüsü için Beşiktaş'ta bir otelde lansman yapıldı. Buradaki programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma ödülü komisyon başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile birçok medya temsilcisi katıldı.

KALİTENİN ARTTIRILMASI
Büyük Ödül, Sosyal Bilimler, Mühendislik ile Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere toplam 3 ayrı kategoride büyük ödül 5 milyon Sosyal Bilimler 2 milyon ve Mühendislik ve doğa Sağlık Bilimleri 2 milyon olmak üzere toplam 9 milyon liralık ödül verilecek. Ödüller hakkında bilgi veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, maksatlarının Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin arttırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesi, kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerin akademik kariyerlere de özendirilmesi olduğunu söyledi. Ayrıca Erdoğan, "İlim Yayma Ödüllerinin 4'üncüsü için bir aradayız. Başvurular 16 Mayıs itibariyle açıldı. Web sitesi üzerinden dijital olarak başvurularını kabul etmeye başladık.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dolayısıyla sizler aracılığıyla bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin aday olmaya teşvik edilmelerini arzu ediyoruz. Ödüllerimiz aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiği için çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra veriliyor" dedi. İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: Başvuru ve veriliş şekli, detaylı değerlendirme süreçleri itibariyle dünyanın sayılı akademik ödüllerinden bir tanesi. Çok özgün bir akademik ödül.

ÜST DÜZEY ÇALIŞMA
Türkiye'de İlim Yayma olarak hem cemiyet hem vakıf olarak 75 yıla yaklaşan tarihimizde on binlerce, yüz binlerce öğrenciye, öğretmene, akademisyene ve akademisyen adayına yurt, kurs, barınma, proje destekleriyle destek olmuş, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmuş, eğitimin çınarı olan Türkiye'de İlim Yayma'nın gerçekten yakışır projesi, Türkiye'nin en büyük ödülleri. Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı, bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle parlak, genç dimağların, akademisyen namzeti gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu itibarlı, bu şerefli çok önemli yolu seçmelerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz."

Bilal Erdoğan medya kuruluşlarının yazar ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya Genel Yayın Yönetmenimiz Faruk Erdem de katıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise, "Biz 1951 kuruluşlu bir sivil toplum kuruluşuyuz. Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 185'in üstündeki şubelerimizle, 100'ün üstün deki gençlik merkezlerimizle her türlü gayretlerimizle, çabamızla 74 yılı geride bırakıyoruz" dedi.

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