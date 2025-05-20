Marmara Denizi’ne sıkı takip: 1 milyar 808 milyon 701 bin TL ceza uygulandı

Marmara Denizi'ne sıkı takip (Takvim.com.tr)

4 YILDA 2 BİN 91 TESİS VE 805 DENİZ ARACINA CEZA UYGULANDI

Marmara Denizi ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi.