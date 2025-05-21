İBB’de üçüncü dalga! Ekrem İmamoğlu’nun kara kutusu Taner Çetin de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluğun, bir ahtapotun kolları gibi tüm iştirakleri sardığı belirlendi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden getirdiği ekibinin belediyede yaptığı usulsüzlüklere ilişkin 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerinin mercek altına alındığı soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun kara kutusu olarak adlandırılan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte toplam 22 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

Başsavcılığın bulgularına göre Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etti. Rüşvet aldı, zenginleşti. MASAK'ın tespitlerine göre Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeleri direkt olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara göndertti. Parayı alan şirketlerden de Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine rüşvet niteliğinde ödeme yapıldığı öğrenildi.

Çetin'in Beylikdüzü-Saraçhane hattındaki yolsuzluk çarkının en önemli isimlerinden biri olduğu iddia edildi. Çetin'in 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon şirketine ihale verdi. Ancak 14.5 milyon TL'lik ihalenin hayali bir ihale olduğu tespit edildi.

Çetin'in tıpkı Murat Ongun gibi ilk iş olarak apartman dairesinden çıkıp bir villaya taşındığı, kısa bir zaman içerisinde kendisine BMW marka bir araç ve motosiklet satın aldığı ancak söz konusu aracı ve motosikleti çocuklarının üzerine tescil ettirdiği belirlendi.

İMAMOĞLU'NUN KAYIP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefonu kullandığı ve emniyet güçlerini yanlış yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

İŞTE O İSİMLER



1. Taner ÇETİN

2. Hakan SAYIL

3. Hüseyin KUM

4. Faruk CEYHAN

5. Noyan KIRMIZIGÜL

6. Engin GÖNÜL

7. Fatma Ebru ÇINAR

8. Ahmet Rıdvan MURAT

9. Berrin SÜZEN

10. Dilek DEMİR

11. Nihat KOLABER

12. Fikri Murat DEMİR -

Yeni Fikir Eğitim Tasarım

Reklam Şirketinin sahibi

(İmamoğlu, Beylikdüzü'den

beri ihaleleri ona veriyor)

13. Bülent KÜTÜK

14. Arzu CAN

15. Aslı SİYAHGÜL

16. Savaş CAN

17. Çağatay TAKAOĞLU

18. Mehmet Yusuf

YOSUNKAYA

19. Onur GÜLİN - Çeşme

Belediye Başkan Yardımcısı

(İBB'de ihalelerden sorumlu

eski müdürdü)

20. Serap KARAY - Halkla

İlişkiler Şube Müdürü

21. Musa ÖZIŞIK - Ayniyatçı

22. Mustafa KARAOĞLU -

İBB Meclis Üyesi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için maliyeti 2.3 milyon lira olan bir ihale yapıldı. Ancak söyleşiye katıldıkları belirtilen yazarların, "Böyle bir etkinlikten haberlerinin olmadığı" ortaya çıktı.

Taner Çetin'in mevcut kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi yaptığı ve kendisine özel ayrı bir makam odası tahsis ettirdiği saptandı.

ASİSTANIN EŞİYLE TİCARİ FAALİYETLER

Çetin'in asistanı Arzu Can ve eşi ile çok sıkı bir ilişki kurduğu, eşiyle birlikte ticari faaliyetler yürüttükleri, taşınmış olduğu villayı asistanın Arzu'nun annesinin üzerine tescil ettirdiği belirlendi. Ayrıca Arzu Can ile eski eşi Canan Çetin'in bazı taşınmazlar konusunda ilişkili olduğu tespit edildi.