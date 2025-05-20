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Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Yerel lider bile olamamışsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Bu skandal sözlere ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert bir cevap geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Yerel lider bile olamamışsın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Bu skandal sözlere ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert bir cevap geldi:

Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.

Sözleriyle Başkan Erdoğanı hedef alan Özgür Özele sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuşSözleriyle Başkan Erdoğanı hedef alan Özgür Özele sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

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