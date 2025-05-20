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Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Takipsizlik verildi

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran B.B. hakkında "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 15:46
Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Takipsizlik verildi

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İstanbul Kadıköy'deki tarihi bit pazarında 24 Ocak'ta meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan yeni soruşturma yürütüldü.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti.

Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldırı anına ait kamera görüntüsü Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldırı anına ait kamera görüntüsü

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.

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